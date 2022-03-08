По данным экспертов по трудоустройству, в масштабах всей Польши есть большая нехватка кадров в тридцати профессиях. Кроме того, польские работодатели и агентства по трудоустройству переформатируют работу в связи с наплывом украинок.
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Как искать работу в Польше
Польские компании готовы предложить работу украинкам, которые в этом заинтересованы. Чтобы найти место работы, можно обратиться в агентства по трудоустройству по списку на этом сайте.
Также работу в Польше можно попытаться поискать самостоятельно на этих ресурсах:
- pomagamukrainie.gov.pl/;
- olx.pl (раздел Praca);
- gratka.pl/help-ru/jobs;
- wroclaw.praca.gov.pl (для тех, кто во Вроцлаве);
- gospodarczy.lublin.eu/ukraina (для тех, кто в Люблине);
- praca.pl;
- pl.jooble.org ;
- randstad.pl/ru/zebrane-oferty;
- polandpraca-ua.com/ru.
Часто вакансии публикуют в разных группах в соцсетях, в первую очередь в фейсбуке. Еще можно скачать мобильное приложение Workport (доступно в AppStore и Google Play). Через это приложение также можно найти жилье и бесплатный транспорт в Польше.
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