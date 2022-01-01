Де в Польщі можна покататися на санках: у Кракові створили мапу місць

Катання на санчатах – це улюблена зимова дитяча розвага. У Кракові є понад 30 гірок, де безпечно можна провести час за цим веселим заняттям.

Якщо погода сприяє, то кататися на санках у дозволених локаціях зможуть як діти, так і дорослі. Адже розваги на свіжому повітрі корисні для всіх. Тим паче у період свят, коли так багато часу родини проводять сидячи за столами з великою кількістю некорисної їжі.

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Де у Кракові можна покататися на санках

Управління зелених насаджень у Кракові підготувало для жителів міста спеціальну карту. На ній позначені пагорби, з яких можна з'їжджати на санках. Мапа містить близько 30 гірок з різних районів міста.

За словами директора управління Петра Кемпфа, карту розробили, бо катання на санках – це чудова розвага для дітей та батьків. Більшість із гірок розташовані в житлових районах, але деякі є у міських парках. Карта, обіцяють розробники, буде постійно оновлюватися.

Коли сніговий покрив стане більшим, у місті також планують підготувати траси для бігових лиж у кількох локалізаціях Кракова.