Якщо погода сприяє, то кататися на санках у дозволених локаціях зможуть як діти, так і дорослі. Адже розваги на свіжому повітрі корисні для всіх. Тим паче у період свят, коли так багато часу родини проводять сидячи за столами з великою кількістю некорисної їжі.
Де у Кракові можна покататися на санках
Управління зелених насаджень у Кракові підготувало для жителів міста спеціальну карту. На ній позначені пагорби, з яких можна з'їжджати на санках. Мапа містить близько 30 гірок з різних районів міста.
За словами директора управління Петра Кемпфа, карту розробили, бо катання на санках – це чудова розвага для дітей та батьків. Більшість із гірок розташовані в житлових районах, але деякі є у міських парках. Карта, обіцяють розробники, буде постійно оновлюватися.
Коли сніговий покрив стане більшим, у місті також планують підготувати траси для бігових лиж у кількох локалізаціях Кракова.