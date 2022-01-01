Если погода способствует, то кататься на санках в разрешенных локациях могут как дети, так и взрослые. В едь развлечения на свежем воздухе полезны для всех. Тем более в период праздников, когда так много времени семьи проводят сидя за столами с большим количеством неполезной пищи.

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Где в Кракове можно прокатиться на санках

Управление зеленых насаждений в Кракове подготовило для жителей города специальную карту . На ней отмечены холмы, с которых можно съезжать на санках. Карта содержит около 30 горок из разных районов города.

По словам директора управления Петра Кемпфа , карту разработали, потому что катание на санках – это отличное развлечение для детей и родителей. Большинство горок расположены в жилых районах, но некоторые есть в городских парках. Карта, обещают разработчики, будет постоянно обновляться.

Когда снежный покров станет больше, в городе также планируют подготовить трассы для беговых лыж в нескольких локализациях Кракова.

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