На лижі в Італію, Австрію чи Іспанію: 5 бюджетних гірськолижних курортів Європи

Гори, свіже повітря та адреналін. Що може бути краще за зимові канікули на гірськолижному курорті? Лише активний відпочинок за кордоном!

Щоб добре відпочити та розважитись на закордонних гірськолижних курортах, зовсім не обов'язково витрачати величезні гроші. У Європі можна вибрати один із численних бюджетних варіантів, який дозволить незабутньо провести кілька днів посеред засніжених гір, вдосталь покататися на лижах, сноубордах та санях без значних витрат.

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5 бюджетних гірськолижних курортів у Європі

Ясна, Словаччина

Один з улюблених комплексів усіх лижників та сноубордистів. Тут 33 траси різного рівня складності. Працює до квітня.

Гірськолижний курорт Ясна / Фото slovakia.travel

Шпіндлерув Млин, Чехія

Єдиний 5-зірковий гірськолижний курорт у Чехії преміумкласу. Розташований він на трьох вершинах – Медведін, Горні Місечки та План. Загалом у комплексі працює 16 витягів та 20 гірськолижних трас різної складності.

Шпіндлерув Млин, Чехія / Фото mestospindleruvmlyn

Лівіньо, Італія

Гірськолижний курорт Альта Вальтелліна – один з найбільших та найвідоміших в Альпах та у всій Європі. Комплекс може похизуватися загальною протяжністю трас у 115 кілометрів, що покриті доглянутим снігом. А ще там налічується 74 схили, а зимовий сезон триває по травень.

Гірськолижний курорт в Італії / Фото lacsalin

Шладмінг, Австрія

Входить до десятки найкращих світових курортів та гарантує незабутнє катання на лижах на 123 кілометрах підготованих трас. Весь гірськолижний комплекс Шладмінг із 4 зонами для лижників налічує 50 витягів та 81 схил. Працює до травня.

Шладмінг, Австрія / Фото schladming-dachstein

Формігаль, Іспанія

Ідеальний для фрірайдерів. Для них гірські маршрути позначені помаранчевим, а всі елементи є природними. На курорті всього 141 траса загальною довжиною 176 кілометрів. Зокрема, 11 "зелених" трас для новачків.

Гірськолижний курорт Іспанії / Фото tripadvisor