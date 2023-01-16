Чтобы хорошо отдохнуть и развлечься на зарубежных горнолыжных курортах, совсем не обязательно тратить огромные деньги. В Европе можно выбрать один из многочисленных бюджетных вариантов, который позволит незабываемо провести несколько дней среди заснеженных гор, достаточно прокатиться на лыжах, сноубордах и санях без значительных затрат.
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5 бюджетных горнолыжных курортов в Европе
Ясна, Словакия
Один из излюбленных комплексов всех лыжников и сноубордистов. Здесь 33 трассы разного уровня сложности. Работает до апреля.
Горнолыжный курорт Ясна / Фото slovakia.travel
Шпиндлерув-Млин, Чехия
Единственный 5-звездочный горнолыжный курорт в Чехии премиум-класса. Расположен он на трех вершинах – Медведин, Горные Мисечки и План. Всего в комплексе работает 16 подъемников и 20 горнолыжных трасс разной сложности.
Шпиндлерув-Млин, Чехия / Фото mestospindleruvmlyn
Ливиньо, Италия
Горнолыжный курорт Альта Вальтеллина – один из самых известных в Альпах и во всей Европе. Комплекс может похвастаться общей протяженностью трасс в 115 километров, покрытых ухоженным снегом. А еще там насчитывается 74 склона, а зимний сезон длится до мая.
Горнолыжный курорт в Италии / Фото lacsalin
Шладминг, Австрия
Входит в десятку лучших мировых курортов и гарантирует незабываемое катание на лыжах на 123 километрах подготовленных трасс. Весь горнолыжный комплекс Шладминг с 4 зонами для лыжников насчитывает 50 подъемников и 81 склон. Работает до мая.
Шладминг, Австрия / Фото schladming-dachstein
Формигаль, Испания
Идеален для фрирайдеров. Для них горные маршруты обозначены оранжевым, а все элементы являются естественными. На курорте всего 141 трасса общей протяженностью 176 километров. В частности, 11 "зеленых" трасс для новичков.
Горнолыжный курорт Испании / Фото tripadvisor