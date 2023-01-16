Щоб добре відпочити та розважитись на закордонних гірськолижних курортах, зовсім не обов'язково витрачати величезні гроші. У Європі можна вибрати один із численних бюджетних варіантів, який дозволить незабутньо провести кілька днів посеред засніжених гір, вдосталь покататися на лижах, сноубордах та санях без значних витрат.

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5 бюджетних гірськолижних курортів у Європі

Ясна, Словаччина

Один з улюблених комплексів усіх лижників та сноубордистів. Тут 33 траси різного рівня складності. Працює до квітня.

Гірськолижний курорт Ясна / Фото slovakia.travel

Шпіндлерув Млин, Чехія

Єдиний 5-зірковий гірськолижний курорт у Чехії преміумкласу. Розташований він на трьох вершинах – Медведін, Горні Місечки та План. Загалом у комплексі працює 16 витягів та 20 гірськолижних трас різної складності.

Шпіндлерув Млин, Чехія / Фото mestospindleruvmlyn

Лівіньо, Італія

Гірськолижний курорт Альта Вальтелліна – один з найбільших та найвідоміших в Альпах та у всій Європі. Комплекс може похизуватися загальною протяжністю трас у 115 кілометрів, що покриті доглянутим снігом. А ще там налічується 74 схили, а зимовий сезон триває по травень.

Гірськолижний курорт в Італії / Фото lacsalin

Шладмінг, Австрія

Входить до десятки найкращих світових курортів та гарантує незабутнє катання на лижах на 123 кілометрах підготованих трас. Весь гірськолижний комплекс Шладмінг із 4 зонами для лижників налічує 50 витягів та 81 схил. Працює до травня.

Шладмінг, Австрія / Фото schladming-dachstein

Формігаль, Іспанія

Ідеальний для фрірайдерів. Для них гірські маршрути позначені помаранчевим, а всі елементи є природними. На курорті всього 141 траса загальною довжиною 176 кілометрів. Зокрема, 11 "зелених" трас для новачків.

Гірськолижний курорт Іспанії / Фото tripadvisor