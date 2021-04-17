Де можна посмажити шашлик у Варшаві: перелік місць

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Джерело:

телеграм-канал @polandishere

Наближаються вихідні, а це означає, що чимало жителів Польщі захочуть відпочити на природі. В умовах карантину готелі не працюють, тому виїзд за межі міста може бути проблематичним. Проте чудовим варіантом міського відпочинку є смаження шашликів у парках. Перелічуємо місця Варшави, де можна приготувати м'ясо, овочі чи гриби на вогні.

Згідно із заявами міської поліції, поляки можуть організувати барбекю у Варшаві в будь-якому місці, призначеному для цієї мети. Таких у столиці є багато.

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Місця, в яких не заборонено розпалювати вогонь

Актуальний перелік парків Варшави, де дозволено влаштовувати барбекю станом на квітень 2021 року:

  • Agrykola
  • Czechowicki
  • Fort Bema
  • Fort Włochy
  • Fosa i Stoki Cytadeli
  • Glinianki Sznajdra
  • Górczewska
  • im. Karola Beyera
  • im. Marka Kotańskiego
  • im. Romualda Traugutta
  • Jazdów
  • Kazimierzowski
  • Kępa Potocka-część żoliborska
  • Kombatantów
  • Marszałka Rydza-Śmigłego
  • Mirowski
  • Obwodu Praga Armii Krajowej
  • Pole Mokotowskie
  • Praski
  • przy ul. Ludnej
  • Skaryszewski
  • Staw Jeziorzec.

У Варшаві багато парків, де дозволено смажити шашлики / Фото Unsplash

Також придатними місцями для смаження шашликів є паркові зони таких вулиць:

  • Człuchowskiej, ul.
  • Anieli Krzywoń, ul.
  • Synów Pułku.

У травні поляки матимуть додаткові вихідні. У цей час парки, в яких дозволено розпалювати вогонь, будуть переповнені. Влада рекомендує в цілях безпеки дотримуватися безпечної відстані 1,5 метра. Також в умовах пандемії розпалювати гриль, барбекю чи мангал дозволено компаніям до 5 осіб.