Де можна посмажити шашлик у Варшаві: перелік місць

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Наближаються вихідні, а це означає, що чимало жителів Польщі захочуть відпочити на природі. В умовах карантину готелі не працюють, тому виїзд за межі міста може бути проблематичним. Проте чудовим варіантом міського відпочинку є смаження шашликів у парках. Перелічуємо місця Варшави, де можна приготувати м'ясо, овочі чи гриби на вогні.
Згідно із заявами міської поліції, поляки можуть організувати барбекю у Варшаві в будь-якому місці, призначеному для цієї мети. Таких у столиці є багато.
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У Варшаві багато парків, де дозволено смажити шашлики / Фото Unsplash
У травні поляки матимуть додаткові вихідні. У цей час парки, в яких дозволено розпалювати вогонь, будуть переповнені. Влада рекомендує в цілях безпеки дотримуватися безпечної відстані 1,5 метра. Також в умовах пандемії розпалювати гриль, барбекю чи мангал дозволено компаніям до 5 осіб.