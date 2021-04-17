Приближаются выходные, а это значит, что многие жители Польши захотят отдохнуть на природе. В условиях карантина отеле не работают, поэтому выезд за пределы города может быть проблематичным. Однако отличным вариантом городского отдыха может стать жарка шашлыков в парках. Перечисляем места Варшавы, где можно приготовить мясо, овощи или грибы на огне.

Согласно заявлениям городской полиции, поляки могут организовать барбекю в Варшаве в любом месте, предназначенном для этой цели. Таких в столице много. Актуально Польша сделает первые шаги к снятию карантина: когда и что позволят Места, в которых не запрещено разжигать огонь Актуальный перечень парков Варшавы, где разрешено устраивать барбекю в апреле 2021 года: Agrykola

Czechowicki

Fort Bema

Fort Włochy

Fosa i Stoki Cytadeli

Glinianki Sznajdra

Górczewska

im. Karola Beyera

im. Marka Kotańskiego

im. Romualda Traugutta

Jazdów

Kazimierzowski

Kępa Potocka-część żoliborska

Kombatantów

Marszałka Rydza-Śmigłego

Mirowski

Obwodu Praga Armii Krajowej

Pole Mokotowskie

Praski

przy ul. Ludnej

Skaryszewski

Staw Jeziorzec. В Варшаве много парков, где разрешено жарить шашлыки / Фото Unsplash Также подходящими местами для жарки шашлыков являются парковые зоны таких улиц: Człuchowskiej, ul.

Anieli Krzywoń, ul.

Synów Pułku. В мае поляки будут иметь дополнительные выходные. В это время парки, в которых разрешено разжигать огонь, будут переполнены. Власти рекомендуют в целях безопасности соблюдать безопасного расстояния 1,5 метра . Также в условиях пандемии разжигать гриль, барбекю или мангал разрешено компаниям до 5 человек .