Где можно пожарить шашлык в Варшаве: список мест
Приближаются выходные, а это значит, что многие жители Польши захотят отдохнуть на природе. В условиях карантина отеле не работают, поэтому выезд за пределы города может быть проблематичным. Однако отличным вариантом городского отдыха может стать жарка шашлыков в парках. Перечисляем места Варшавы, где можно приготовить мясо, овощи или грибы на огне.
Источник:телеграм-канал @polandishere
Согласно заявлениям городской полиции, поляки могут организовать барбекю в Варшаве в любом месте, предназначенном для этой цели. Таких в столице много.
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Места, в которых не запрещено разжигать огонь
Актуальный перечень парков Варшавы, где разрешено устраивать барбекю в апреле 2021 года:
- Agrykola
- Czechowicki
- Fort Bema
- Fort Włochy
- Fosa i Stoki Cytadeli
- Glinianki Sznajdra
- Górczewska
- im. Karola Beyera
- im. Marka Kotańskiego
- im. Romualda Traugutta
- Jazdów
- Kazimierzowski
- Kępa Potocka-część żoliborska
- Kombatantów
- Marszałka Rydza-Śmigłego
- Mirowski
- Obwodu Praga Armii Krajowej
- Pole Mokotowskie
- Praski
- przy ul. Ludnej
- Skaryszewski
- Staw Jeziorzec.
В Варшаве много парков, где разрешено жарить шашлыки / Фото Unsplash
Также подходящими местами для жарки шашлыков являются парковые зоны таких улиц:
- Człuchowskiej, ul.
- Anieli Krzywoń, ul.
- Synów Pułku.
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