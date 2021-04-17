Наближаються вихідні, а це означає, що чимало жителів Польщі захочуть відпочити на природі. В умовах карантину готелі не працюють, тому виїзд за межі міста може бути проблематичним. Проте чудовим варіантом міського відпочинку є смаження шашликів у парках. Перелічуємо місця Варшави, де можна приготувати м'ясо, овочі чи гриби на вогні.

Згідно із заявами міської поліції, поляки можуть організувати барбекю у Варшаві в будь-якому місці, призначеному для цієї мети. Таких у столиці є багато. Актуально Польща зробить перші кроки до зняття карантинних обмежень: коли й що дозволять Місця, в яких не заборонено розпалювати вогонь Актуальний перелік парків Варшави, де дозволено влаштовувати барбекю станом на квітень 2021 року: Agrykola

Czechowicki

Fort Bema

Fort Włochy

Fosa i Stoki Cytadeli

Glinianki Sznajdra

Górczewska

im. Karola Beyera

im. Marka Kotańskiego

im. Romualda Traugutta

Jazdów

Kazimierzowski

Kępa Potocka-część żoliborska

Kombatantów

Marszałka Rydza-Śmigłego

Mirowski

Obwodu Praga Armii Krajowej

Pole Mokotowskie

Praski

przy ul. Ludnej

Skaryszewski

Staw Jeziorzec. ​ У Варшаві багато парків, де дозволено смажити шашлики / Фото Unsplash Також придатними місцями для смаження шашликів є паркові зони таких вулиць: Człuchowskiej, ul.

Anieli Krzywoń, ul.

Synów Pułku. У травні поляки матимуть додаткові вихідні. У цей час парки, в яких дозволено розпалювати вогонь, будуть переповнені. Влада рекомендує в цілях безпеки дотримуватися безпечної відстані 1,5 метра. Також в умовах пандемії розпалювати гриль, барбекю чи мангал дозволено компаніям до 5 осіб.