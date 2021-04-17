Де можна посмажити шашлик у Варшаві: перелік місць
Наближаються вихідні, а це означає, що чимало жителів Польщі захочуть відпочити на природі. В умовах карантину готелі не працюють, тому виїзд за межі міста може бути проблематичним. Проте чудовим варіантом міського відпочинку є смаження шашликів у парках. Перелічуємо місця Варшави, де можна приготувати м'ясо, овочі чи гриби на вогні.
Джерело:телеграм-канал @polandishere
Згідно із заявами міської поліції, поляки можуть організувати барбекю у Варшаві в будь-якому місці, призначеному для цієї мети. Таких у столиці є багато.
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Актуальний перелік парків Варшави, де дозволено влаштовувати барбекю станом на квітень 2021 року:
- Agrykola
- Czechowicki
- Fort Bema
- Fort Włochy
- Fosa i Stoki Cytadeli
- Glinianki Sznajdra
- Górczewska
- im. Karola Beyera
- im. Marka Kotańskiego
- im. Romualda Traugutta
- Jazdów
- Kazimierzowski
- Kępa Potocka-część żoliborska
- Kombatantów
- Marszałka Rydza-Śmigłego
- Mirowski
- Obwodu Praga Armii Krajowej
- Pole Mokotowskie
- Praski
- przy ul. Ludnej
- Skaryszewski
- Staw Jeziorzec.
У Варшаві багато парків, де дозволено смажити шашлики / Фото Unsplash
Також придатними місцями для смаження шашликів є паркові зони таких вулиць:
- Człuchowskiej, ul.
- Anieli Krzywoń, ul.
- Synów Pułku.
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