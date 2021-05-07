Де можна перебувати без масок: нова постанова польського уряду

З 10 жовтня 2020 року у Польщі діє суворий масковий режим. Останнім часом у суспільстві не вщухали розмови про потребу дозволу перебування на вулицях без масок. 6 травня уряд Польщі офіційно надав таку згоду, опублікувавши відповідну постанову.

В документі зазначено, що перебувати на свіжому повітрі без маски можна з середини травня. Але люди надалі зобов'язані зберігати безпечну дистанцію у 1,5 метра.

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Про що йдеться у постанові

Рішення уряду буде чинним з 15 травня по 5 червня 2021 року. Тобто, у цей період жителі Польщі можуть пересуватися вулицями, площами, парками та скверами без масок. Після 5 червня уряд перегляне можливість продовження цього терміну, зважаючи на ситуацію з кількістю нових захворювань.

Втім, носіння масок продовжує бути обов'язковим у таких місцях:

в громадських будівлях та транспорті;

на площах;

на цвинтарях;

на набережних і бульварах;

на автостоянках;

на робочих місцях, якщо в кімнаті перебуває двоє і більше осіб (керівники підприємств мають право коригувати цю умову, зважаючи на індивідуальні потреби компанії);

на ринках і у закладах торгівлі;

у закладах обслуговування населення (лабораторії, банки тощо).

Загалом від носіння масок у Польщі є звільненими такі категорії населення:

водії мотоциклів і пасажири;

діти до 5 років;

школярі, які складають екзамени;

особи, які мають порушення психіки або розвитку, важкі неврологічні та респіраторні захворювання, проблеми з системами кровообігу та дихання.

У Польщі дозволили перебувати на вулицях без маски / Фото Unsplash