Швидкі тести на визначення коронавірусу появляться на прилавках магазинів Lidl з 7 травня. Вони призначені для самостійного використання і можуть виконуватися в домашніх умовах.

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Ціна

Ціна одного антигенного тесту на визначення SARS-CoV-2 у мережі Lidl складатиме 19,80 злотих (близько 145 гривень). Але цікаво, що продаватимуться вони виключно в упакуванні по п'ять штук. Таким чином за все доведеться заплатити 99 злотих (майже 723 гривні).

Особливості антигенного тесту

Щоб виконати антигенний тест на коронавірус в домашніх умовах, достатньо буде взяти мазок з носа. Кожне тестування має супроводжуватися стерильним тампоном, пробіркою, екстракційним розчином та інструкціями. Його можна робити незалежно від того, чи є у людини симптоми інфекції.

За словами виробника, тестування в перші 4 дні захворювання пов'язане з вищою концентрацією антигену, що дозволяє легше його виявити.

Також виробник переконує у високій діагностичній точності такого тестування (98,72 відсотка) та високій чутливості (96,77%).

Відома мережа в Польщі продаватиме антигенні тести на коронавірус / Фото GettyImages