В документе указано, что находится на свежем воздухе без маски можно с середины мая. Но люди в дальнейшем обязаны сохранят ь безопасную дистанцию в 1,5 метра.

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О чем говорится в постановлении

Решение правительства будет действовать с 15 мая по 5 июня 2021 года. То есть, в этот период жители Польши могут передвигаться по улицам, площадям, паркам и скверам без масок. После 5 июня правительство пересмотрит возможность продления этого срока, учитывая ситуацию с количеством новых заболеваний.

Впрочем, ношение масок продолжает быть обязательным в следующих местах:

в общественных зданиях и транспорте;

на площадях;

на кладбищах;

на набережных и бульварах;

на автостоянках;

на рабочих местах, если в комнате находится двое и больше лиц (руководители предприятий имеют право корректировать это условие, учитывая индивидуальные потребности компании);

на рынках и в заведениях торговли;

в учреждениях обслуживания населения (лаборатории, банки и т.д.).

В общем от ношения масок в Польше освобождены следующие категории населения:

водители мотоциклов и пассажиры;

дети до 5 лет;

школьники, сдающие экзамены;

лица, имеющие нарушения психики или развития, тяжелые неврологические и респираторные заболевания, проблемы с системами кровообращения и дыхания.