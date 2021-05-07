В документе указано, что находится на свежем воздухе без маски можно с середины мая. Но люди в дальнейшем обязаны сохранять безопасную дистанцию в 1,5 метра.
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О чем говорится в постановлении
Решение правительства будет действовать с 15 мая по 5 июня 2021 года. То есть, в этот период жители Польши могут передвигаться по улицам, площадям, паркам и скверам без масок. После 5 июня правительство пересмотрит возможность продления этого срока, учитывая ситуацию с количеством новых заболеваний.
Впрочем, ношение масок продолжает быть обязательным в следующих местах:
- в общественных зданиях и транспорте;
- на площадях;
- на кладбищах;
- на набережных и бульварах;
- на автостоянках;
- на рабочих местах, если в комнате находится двое и больше лиц (руководители предприятий имеют право корректировать это условие, учитывая индивидуальные потребности компании);
- на рынках и в заведениях торговли;
- в учреждениях обслуживания населения (лаборатории, банки и т.д.).
В общем от ношения масок в Польше освобождены следующие категории населения:
- водители мотоциклов и пассажиры;
- дети до 5 лет;
- школьники, сдающие экзамены;
- лица, имеющие нарушения психики или развития, тяжелые неврологические и респираторные заболевания, проблемы с системами кровообращения и дыхания.
В Польше разрешили находиться на улицах без маски / Фото Unsplash