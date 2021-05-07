В документе указано, что находится на свежем воздухе без маски можно с середины мая. Но люди в дальнейшем обязаны сохранять безопасную дистанцию в 1,5 метра. 

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О чем говорится в постановлении

Решение правительства будет действовать с 15 мая по 5 июня 2021 года. То есть, в этот период жители Польши могут передвигаться по улицам, площадям, паркам и скверам без масок. После 5 июня правительство пересмотрит возможность продления этого срока, учитывая ситуацию с количеством новых заболеваний. 

Впрочем, ношение масок продолжает быть обязательным в следующих местах:

  • в общественных зданиях и транспорте;
  • на площадях;
  • на кладбищах;
  • на набережных и бульварах;
  • на автостоянках;
  • на рабочих местах, если в комнате находится двое и больше лиц (руководители предприятий имеют право корректировать это условие, учитывая индивидуальные потребности компании);
  • на рынках и в заведениях торговли;
  • в учреждениях обслуживания населения (лаборатории, банки и т.д.).

В общем от ношения масок в Польше освобождены следующие категории населения:

  • водители мотоциклов и пассажиры;
  • дети до 5 лет;
  • школьники, сдающие экзамены;
  • лица, имеющие нарушения психики или развития, тяжелые неврологические и респираторные заболевания, проблемы с системами кровообращения и дыхания.

В Польше разрешили находиться на улицах без маски / Фото Unsplash