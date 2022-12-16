В умовах шаленої цьогорічної інфляції, виявилося, що знайти недорогу ялинку в Польщі – ще те завдання. Ціни, порівняно з груднем минулого року, зросли в середньому на 25%. Разом з тим, у Варшаві працює безліч точок, де продають ялинки – їх можна купити в спеціально відведених місцях практично в кожному районі столиці.

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Де купити ялинку найдешевше: точки "супер експрес" на трасі

Відтак, придбати різдвяну красуню можна не тільки в багатьох популярних магазинах DIY, а й у торговців, які спеціально для цього облаштовують точки продажу просто на проїзній смузі. Щоправда, для цього потрібно отримати дозвіл в Управлінні муніципальних доріг.



Точка продажу ялинок у Варшаві / Фото Warszawa Nasze Miasto

Тож варшав'яни можуть купити ялинку просто дорогою додому. Зібрали актуальні місця розташування таких кіосків:

Targówek

ul. Wyszogrodzka, w rej. ul. Rembielińskiej

Wola

ul. Płocka, w rej. ul. Górczewskiej

al. "Solidarności", w rej. ul. Karolkowej (2 stoiska)

ul. Ordona, w rej. ul. Jana Kazimierza

Żoliborz

al. Jana Pawła II, w rej. al. Wojska Polskiego (2 stoiska)

До слова! Повний перелік точок продажу ялинок у Варшаві доступний за посиланням.

Скільки доведеться заплатити за ялинку в Польщі цього року

Інфляція все більше б'є по гаманцях поляків, і ціни зросли навіть на ялинки. Вартість різниться в залежності від розміру ялинки – маленькі деревця в горщиках, висотою до півтора метра, коштують від 100 до 120 злотих (830 – 1000 гривень). З іншого боку, за дорослі ялинки розміром від 1,5 до 2 метрів потрібно заплатити від 200 злотих (1600 гривень) і вище. Подекуди ціни сягають і до 300 злотих (2500 гривень).