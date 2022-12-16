В условиях бешеной инфляции, оказалось, что найти недорогую елку в Польше – еще та задача. Цены по сравнению с декабрем прошлого года выросли в среднем на 25%. Вместе с тем, в Варшаве работает множество точек, где продают елки – их можно купить в специально отведенных местах практически в каждом районе столицы.

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Где купить дешевую елку: точки "супер экспресс" на трассе

Следовательно, приобрести рождественскую красавицу можно не только во многих популярных магазинах DIY, но и у торговцев, специально для этого обустраивающих точки продаж прямо на проездной полосе. Правда, для этого нужно получить разрешение в Управлении муниципальных дорог.



Точка продажи елок в Варшаве / Фото Warszawa Nasze Miasto

Так что варшавяне могут купить елку просто по дороге домой. Собрали актуальные местоположения таких киосков:

Targówek

ul. Wyszogrodzka, w rej. ul. Rembielińskiej

Wola

ul. Płocka, w rej. ul. Gorczewskiej

al. "Solidarności", w rej. ul. Карольковей (2 столица)

ul. Ordona, w rej. ul. Jana Kazimierza

Żoliborz

al. Jana Pawła II, w rej. al. Wojska Polskiego (2 столица)

К слову! Полный список точек продажи елок в Варшаве доступен по ссылке.

Сколько придется заплатить за елку в Польше в этом году

Инфляция все больше бьет по кошелькам поляков, и цены выросли даже на елки. Стоимость отличается в зависимости от размера елки – маленькие деревца в горшках, высотой до полутора метров, стоят от 100 до 120 злотых (830 – 1000 гривен). С другой стороны, за взрослые елки размером от 1,5 до 2 метров нужно заплатить от 200 злотых (1600 гривен) и выше. Кое-где цены растут и до 300 злотых (2500 гривен).