Де взяти новорічну ялинку в Німеччині та що з нею робити після свят

У якій країні Європи ви б цього року не зустрічали Різдво і Новий рік, для святкового настрою вам точно захочеться поставити вдома ялинку. Розберемося на прикладі Німеччини, де можна взяти новорічну красуню за кордоном.

У Німеччині перед різдвяними святами щорічно продають близько 25 мільйонів ялинок. І за статистикою, 80% німців найчастіше обирають різновид – ялиця Нордмана. А висота дерева в середньому становить 1,6 метра. Разом з тим, варто знати і деякі інші нюанси, якщо плануєте ставити ялинку в Німеччині.

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Що варто знати про встановлення новорічної ялинки в Німеччині

Найчастіше ялинку німці купують на спеціальних ялинкових базарах або у будівельних крамницях.

Рубати ялинку самотужки без дозволу в Німеччині категорично заборонено. За це можна сплатити штраф або загриміти за ґрати.

Якщо ж дуже кортить зрубати дерево самим, то варто звернутись до місцевого лісництва та отримати дозвіл.

Після свят ялинку викидати на вулицю заборонено. Її безкоштовно заберуть муніципалітети у визначені дні (дати можна знайти на сайті, або в місцевій газеті). Це називається німецькою Abtransport der Weihnachtsbäume.

Ялинки для комунальників потрібно залишати або перед своїм будинком, або в спеціальному зазначеному місці – Sammelstelle.

До слова, в Німеччині ціни на ялинки виявилися ледь не найдешевшими в Європі. Відтак, вартість становить близько 30 євро за штуку. Нижчі цінники встановлені тільки в Чехії (12,95 євро) та Естонії (17,50 євро). Найдорожче за ялинки платять фіни – приблизно по 79,90 євро. У Франції та Норвегії за новорічну красуню доведеться віддати в межах 67 євро, а в Данії – 43 євро.