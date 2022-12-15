В Германии перед рождественскими праздниками ежегодно продают около 25 миллионов елок. И по статистике, 80% немцев чаще всего выбирают разновидность – пихта Нордмана. А высота дерева в среднем составляет 1,6 метра. Вместе с тем, стоит знать и некоторые другие нюансы, если планируете ставить елку в Германии.

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Что стоит знать об установке новогодней елки в Германии

Чаще елку немцы покупают на специальных елочных базарах или в строительных магазинах.

Рубить елку самостоятельно без разрешения в Германии категорически запрещено. За это можно оплатить штраф или загреметь за решетку.

Если очень хочется срубить дерево самим, то следует обратиться в местное лесничество и получить разрешение.

После праздников елку выбрасывать на улицу запрещено. Ее бесплатно заберут муниципалитеты в определенные дни (дать можно найти на сайте или в местной газете). Это называется немецким Abtransport der Weihnachtsbäume.

Елки для коммунальщиков нужно оставлять либо перед своим домом, либо в специальном указанном месте – Sammelstelle.

К слову, в Германии цены на елки оказались чуть ли не самыми дешевыми в Европе. Следовательно, стоимость составляет около 30 евро за штуку. Низшие ценники установлены только в Чехии (12,95 евро) и Эстонии (17,50 евро). Дороже всего за елки платят финны – примерно по 79,90 евро. Во Франции и Норвегии за новогоднюю красавицу придется отдать в пределах 67 евро, а в Дании – 43 евро.