7 іспанських провінцій, де тримаються найнижчі ціни на оренду житла

Орендувати житло стало дорожче практично по усій Європі. Серед іншого, ринок нерухомості зріс в ціні й через наплив біженців з України. І в Іспанії ситуація аналогічна.

Так, у липні середня ціна оренди досягла 11,3 євро за квадратний метр, що на 5,6% більше, ніж торік. Таким чином вартість винайму житла в Іспанії все більше наближається до свого історичного максимуму – 11,5 євро за метр квадратний. Такий показник тримався під час пандемії коронавірусу в вересні 2020 року.

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Разом з тим, в країні залишаються провінції, де можна винайняти житло за помірними цінами.

Іспанські провінції з низькою вартістю оренди квартири

Ла-Ріоха – 7,4 євро за метр квадратний;

Кастилія та Леон – 7,3 євро за метр квадратний;

Кастилія-Ла-Манча – 6,2 євро за метр квадратний;

Естремадура – 5,7 євро за метр квадратний;

Касерес та Авіла – 5,6 євро за метр квадратний;

Самора – 5,5 євро за метр квадратний;

Сьюдад-Реаль – 5,42 євро за метр квадратний.

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