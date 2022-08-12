Так, в июле средняя цена аренды достигла 11,3 евро за квадратный метр, что на 5,6% больше, чем в прошлом году. Таким образом, стоимость аренды жилья в Испании все больше приближается к своему историческому максимуму – 11,5 евро за метр квадратный. Такой показатель держался во время пандемии коронавируса в сентябре 2020 года.

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Вместе с тем, в стране остаются провинции, где можно снять жилье по умеренным ценам.

Испанские провинции с низкой стоимостью аренды квартиры

Ла-Риоха – 7,4 евро за квадратный метр;

Кастилия и Леон – 7,3 евро за квадратный метр;

Кастилия-Ла-Манча – 6,2 евро за квадратный метр;

Эстремадура – ​​5,7 евро за квадратный метр;

Касерес и Авила – 5,6 евро за квадратный метр;

Самора – 5,5 евро за квадратный метр;

Сьюдад-Реаль – 5,42 евро за квадратный метр.