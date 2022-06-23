Так, чимало українських біженців прямують до Литви у пошуках порятунку від війни. І якщо одні переселенці мають родичів, друзів чи знайомих, у яких можуть зупинитися, то інші тим часом готові самостійно орендувати помешкання. Нумо розбиратися, яка ситуація на тамтешньому ринку нерухомості.
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Оренда квартири у Литві: пропозиції та ціни
У порівнянні з іншими країнами Європи, жити у Литві не дуже дорого. На прикладі Вільнюса розповімо, які варіанти оренди квартир доступні та скільки за них доведеться віддати грошей за місяць.
Як і в усіх столиця (й не лише), на вартість впливає район міста, віддаленість від центру ну і, звісно, кількість кімнат. Крім цього, в курортних містах цінник залежатиме ще й від туристичного сезону, який, до слова, уже стартував.
Відтак, однокімнатна квартира у спальному районі Вільнюса коштуватиме приблизно 250 євро (понад 7 500 гривень) на місяць, а трикімнатна у центрі литовської столиці обійдеться уже в 600 євро (майже 18 500 гривень). Дешевше вийде оренда кімнати – можна знайти пропозиції за 100 – 150 євро (3 000 – 4 700 гривень).
Безкоштовне житло для біженців з України
Наші громадяни, які опинилися в Литві через російсько-українську війну, можуть спробувати знайти безкоштовне житло. Для цього потрібно звернутися до мерії міста чи центрів для біженців.
Крім цього, оголошення з безкоштовним помешканням з'являються на цих сайтах:
Які цінники у продуктових магазинах Литви
- хліб (500 грамів) – 31 гривня;
- йогурт – 19 гривень;
- молоко (1 літр) – 16 гривень;
- домашній сир (1 кілограм) – 115 гривень;
- твердий сир (1 кілограм) – 380 гривень;
- куряче філе (1 кілограм) – 145 гривень;
- свинина (1 кілограм) – 175 гривень;
- яловичина (1 кілограм) – 190 гривень;
- помідори (1 кілограм) – 31 гривня;
- огірки (1 кілограм) – 62 гривні;
Обід у кафе обійдеться в середньому 7 – 10 євро (до 300 гривень). А якщо запланували похід до ресторану, то варто розуміти, що там доведеться залишити 15 євро (понад 450 гривень) на одного.
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