Так, чимало українських біженців прямують до Литви у пошуках порятунку від війни. І якщо одні переселенці мають родичів, друзів чи знайомих, у яких можуть зупинитися, то інші тим часом готові самостійно орендувати помешкання. Нумо розбиратися, яка ситуація на тамтешньому ринку нерухомості.

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Оренда квартири у Литві: пропозиції та ціни

У порівнянні з іншими країнами Європи, жити у Литві не дуже дорого. На прикладі Вільнюса розповімо, які варіанти оренди квартир доступні та скільки за них доведеться віддати грошей за місяць.

Як і в усіх столиця (й не лише), на вартість впливає район міста, віддаленість від центру ну і, звісно, кількість кімнат. Крім цього, в курортних містах цінник залежатиме ще й від туристичного сезону, який, до слова, уже стартував.

Відтак, однокімнатна квартира у спальному районі Вільнюса коштуватиме приблизно 250 євро (понад 7 500 гривень) на місяць, а трикімнатна у центрі литовської столиці обійдеться уже в 600 євро (майже 18 500 гривень). Дешевше вийде оренда кімнати – можна знайти пропозиції за 100 – 150 євро (3 000 – 4 700 гривень).

Безкоштовне житло для біженців з України

Наші громадяни, які опинилися в Литві через російсько-українську війну, можуть спробувати знайти безкоштовне житло. Для цього потрібно звернутися до мерії міста чи центрів для біженців.

Крім цього, оголошення з безкоштовним помешканням з'являються на цих сайтах:

Які цінники у продуктових магазинах Литви

хліб (500 грамів) – 31 гривня;

йогурт – 19 гривень;

молоко (1 літр) – 16 гривень;

домашній сир (1 кілограм) – 115 гривень;

твердий сир (1 кілограм) – 380 гривень;

куряче філе (1 кілограм) – 145 гривень;

свинина (1 кілограм) – 175 гривень;

яловичина (1 кілограм) – 190 гривень;

помідори (1 кілограм) – 31 гривня;

огірки (1 кілограм) – 62 гривні;

Обід у кафе обійдеться в середньому 7 – 10 євро (до 300 гривень). А якщо запланували похід до ресторану, то варто розуміти, що там доведеться залишити 15 євро (понад 450 гривень) на одного.

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