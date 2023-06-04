Кращі, ніж ви думали: 6 недооцінених міст Європи для бюджетної літньої подорожі

Коли йдеться про доступну літню поїздку, на думку одразу спадає Європа. Тут можна знайти все: від розкішних і дорогих курортів до бюджетних варіантів вихідного дня.

Найкраще, що в Європі можна постійно відкривати для себе нові напрямки, які спершу не спадають на думку. Розкажемо про 6 локацій, які ви могли навіть і не розглядати для літнього відпочинку. А даремно.

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Для зручності експерти виділили типові витрати туристів і розділили їх на 12 категорій. Це проживання в готелі, чашка кави, пляшка пива, вечеря на двох, громадський транспорт, квитки до музеїв тощо. Таким чином вдалось прорахувати варіанти доступного відпочинку в європейських містах. На першій сходинці рейтингу опинився Лісабон. Але ми хочемо також розповісти про менш популярні, але не менш прекрасні 6 напрямків.

ТОП-6 недооцінених напрямків цього літа

Вільнюс

Столиця Литви займає друге місце у рейтингу найдоступніших міст для літнього вікенду. Поїздка на 2 дні обійдеться приблизно у 260 євро на двох. Це чудове місто для довгих прогулянок. Архітектурні стилі та епохи переплелися в Старому місті – це справжній музей просто неба. А поціновувачів вільного мистецтва зацікавить квартал Республіка Заріччя – місце концентрації творчої богеми Вільнюса.

Центр Вільнюса / Фото Pixabay

Краків

Краків приваблює мандрівників своєю архітектурою та історією. За активні вихідні у польському місті ви заплатите приблизно 280 євро на двох. Починайте знайомство з ним із Ринкової площі. Далі можна відвідати гордість Кракова – Маріацький костел. Не втратьте шанс побачити шедевр Леонардо да Вінчі "‎Пані з горностаєм" у Національному музеї Кракова.

Середмістя Кракова / Фото Unsplash

Рига

Балтійська столиця зараз активніше привертає увагу досвідчених туристів. Мальовниче місто з черепичними дахами та брукованими вуличками поки не таке популярне для масового туризму. Вихідні на двох у Ризі коштуватимуть вам 328 євро. Тут можна відчути себе мандрівником у часі та ненадовго повернутись в минуле. Вирушайте на Нову вулицю (Яуніела), щоб поблукати між старими кольоровими фасадами.

Мальовнича вулиця Яуніела в Ризі / Фото з Вікіпедії

Загреб

"‎Хорватія" та "‎бюджетно" – зазвичай слова не дуже сумісні. Ця приморська країна відома своїми недешевими містами Спліт та Дубровнік. Але якщо переміститися від моря до столиці Хорватії – Загреба – можна отримати чудові враження за розумні гроші. Вікенд коштуватиме вам приблизно 380 євро. Відвідайте Горний Град та незвичайну церкву Святого Марка.

Церква Святого Марка в Загребі / Фото Unsplash

Будапешт

Столиця Угорщини приваблює мандрівників шармом старого світу і утримує їх завдяки невисокій вартості подорожі. Вихідні в Будапешті обійдуться вам, як і в Загребі, близько 380 євро на двох. Неодмінно прогуляйтеся величним Ланцюговим мостом і відвідайте одну із надзвичайних міських купалень. А на вечір можна запланувати вечірню прогулянку Дунаєм на кораблику.

Особливий шарм нічного Будапешта / Фото Pixabay

Варшава

Ще один варіант за 380 євро на вихідні – Варшава. Тут можна загубитися серед міських музеїв, їх аж понад 50. Велика частина міста була зруйнована під час Другої світової, тому архітектура Варшави поєднує давню та сучасну нотки у своєму міському ансамблі.

Жвавий центр Варшави / Фото Pixabay

Часом корисно відходити від масового попиту і відкривати для себе небанальні маршрути. Особливо приємно, що можна знайти недорогі варіанти в Європі, які не розчарують. Також відпочинок у недооцінених європейських містах рятує від натовпу туристів та постійних черг на популярні локації. Тому сміливо експериментуйте з небанальними напрямками для літніх вихідних.