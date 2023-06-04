В Европе можно постоянно открывать для себя новые направления, которые сначала не приходят в голову. Расскажем о шести локациях, которые вы могли даже и не рассматривать для летнего отдыха. А зря.

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Для удобства эксперты выделили стандартные расходы туристов и разделили их на 12 категорий. Это проживание в гостинице, чашка кофе, бутылка пива, ужин на двоих, общественный транспорт, билеты в музеи и т.д. Таким образом, удалось просчитать варианты доступного отдыха в европейских городах. На первой строчке рейтинга оказался Лиссабон. Но мы хотим также рассказать о менее популярных, но не менее прекрасных 6 направлениях.

ТОП-6 недооцененных направлений этим летом

Вильнюс

Столица Литвы занимает второе место в рейтинге самых доступных городов для летнего уик-энда. Поездка на 2 дня обойдется примерно в 260 евро на двоих. Это отличный город для долгих прогулок. Архитектурные стили и эпохи переплелись в Старом городе – это настоящий музей под открытым небом. А ценителей свободного искусства заинтересует квартал Республика Заречье – место концентрации творческой богемы Вильнюса.

Центр Вильнюса / Фото Pixabay

Краков

Краков привлекает путешественников своей архитектурой и историей. За активные выходные в польском городе вы заплатите примерно 280 евро на двоих. Начните знакомство с ним с Рыночной площади. Далее можно посетить гордость Кракова – Мариатский костёл. Не упустите шанс увидеть шедевр Леонардо да Винчи "Дама с горностаем" в Национальном музее Кракова.

Рыночная площадь Кракова / Фото Unsplash

Рига

Балтийская столица сейчас более активно привлекает внимание опытных туристов. Живописный город с черепичными крышами и мощеными улочками пока не так популярен для массового туризма. Выходные на двоих в Риге будут стоить вам 328 евро. Здесь можно почувствовать себя путешественником во времени и ненадолго вернуться в прошлое. Отправляйтесь на Новую улицу (Яуниела), чтобы побродить между старыми цветными фасадами.

Живописная улица Яуниела в Риге / Фото из Википедии

Загреб

"Хорватия" и "бюджетно" – обычно слова не очень совместимые. Эта приморская страна известна своими недешевыми городами Сплит и Дубровник. Но если переместиться от моря в столицу Хорватии – Загреб – можно получить великолепные впечатления за разумные деньги. Уик-энд будет стоить вам примерно 380 евро. Посетите Горный Град и необычную церковь Святого Марка.

Церковь Святого Марка в Загребе / Фото Unsplash

Будапешт

Столица Венгрии привлекает путешественников шармом старого мира и удерживает их благодаря невысокой стоимости поездки. Выходные в Будапеште обойдутся вам, как и в Загребе, около 380 евро на двоих. Непременно прогуляйтесь по величественному Цепному мосту и посетите одну из необычных городских купален. А на вечер можно запланировать вечернюю прогулку по Дунаю на кораблике.

Особый шарм ночного Будапешта / Фото Pixabay

Варшава

Еще один вариант за 380 евро на выходные – Варшава. Здесь можно потеряться среди городских музеев, их более 50. Большая часть города была разрушена во время Второй мировой, поэтому архитектура Варшавы объединяет давнюю и современную нотки в своем городском ансамбле.

Оживленный центр Варшавы / Фото Pixabay

Иногда полезно отходить от массового спроса и открывать для себя небанальные маршруты. Особенно приятно, что можно найти недорогие варианты в Европе, которые не разочаруют. Отдых в недооцененных европейских городах спасает от толпы туристов и постоянных очередей на популярные локации. Поэтому смело экспериментируйте с небанальными направлениями для летних выходных.