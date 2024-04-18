Очищення будівлі та території навколо були завершені ще у 2021 році, потім продовжились роботи з реставрації всередині храму. І ось названо дату відкриття.

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Собор Паризької Богоматері планують відкрити наприкінці 2024-го

Нотр-Дам-де-Парі для відвідувачів планують відкрити наприкінці року – 8 грудня 2024-го. Водночас до 2028-го відбудовуватимуться навколишні території.

Близько 250 компаній і сотні ремісників, архітекторів та інших професіоналів працювали над надзвичайним проєктом відновлення собору, який є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та є шедевром готичного мистецтва.

Собор Паризької Богоматері планують відкрити у грудні 2024 року / Фото Unsplash

Реставраційні роботи були перервані на кілька тижнів через кризу Covid-19, але у 2021 році вони відновилися на території собору та в ряді художніх майстерень, де працювали досвідчені теслі, склороби та каменярі.

Одним із найбільших технічних досягнень була ідентична реконструкція нави та хору, завершена в березні, з використанням понад тисячі 200-річних дерев, вибраних із французьких лісів,

– сказав Філіп Жост, голова громадського органу, який наглядає за реконструкцією собору.

Він сказав, що тривають роботи, щоб вкластися в грудневий крайній термін повторного відкриття. Ключовий момент цієї знаменної споруди вже був у лютому, коли навколо шпилів знялися будівельні оснащення. Їх має бути повністю видно до початку Олімпійських ігор у Парижі в липні.

Пожежа в Нотр-Дамі

Пожежа сталася 15 квітня 2019 року. Влада так і не визначила його причину, хоча вважає, що вона сталася випадково. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відреставрувати собор за п'ять років. Поки що все йде за планом.

Пожежа у соборі Паризької Богоматері / Фото Unsplash

Зауважимо, до пожежі Нотр-Дам-де-Парі приймав близько 12 мільйонів відвідувачів на рік.