В этом году рейтинг удивляет. В список бюджетных курортов не попали Болгария и Турция. Зато там есть Амальфитанское побережье и некоторые греческие острова, которые считают топовыми локациями сезона.

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Курорт Амальфи – один из самых популярных в Италии. Туристов стало так много, что там даже построили аэропорт Салерно Коста д'Амальфи. Он заработает уже вскоре. Несмотря на то, что цены на территории Амальфитанского побережья постоянно растут, там можно арендовать жилье на любой кошелек. В частности, говорится о маленьких комфортных квартирах с кухнями, где можно готовить себе еду.



Амальфитанское побережье – в топах 2024 / Unsplash

Между тем людям, которые мечтают отдохнуть в Греции, стоит обратить внимание на остров Калимнос. Провести недельный отпуск там можно меньше, чем за 50 тысяч гривен. Калимнос расположен на побережье Эгейского моря. Место славится легендарными пляжами, живописными пейзажами и великолепной местной кухней.



Калимнос – действительно райское место / Unsplash

В Испании в этом году стоит обратить внимание на Коста-Браво. В этом году это – самая дешевая локация для отдыха на территории всей страны.

Также среди лидеров бюджетного отдыха – Венецианская ривьера (Италия), Лефкада (Греция) и Мальта.