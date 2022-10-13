Йдеться про мініквартал в межах Копенгагена, який сформований з двоповерхових модульних будинків. Про відкриття містечка для біженців повідомило українське посольство в Данії.
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Що відомо про новий мініквартал для українців у Данії
Данія готується прийняти у себе нову хвилю біженців з України, а влада Копенгагена, своєю чергою, працює над створенням додаткового житла для українців. Столиця облаштувала місця для ще мінімум 1000 громадян України.
Мініквартал складається з житлового корпусу та облаштовано зону відпочинку з дитячим майданчиком. Є також альтанки та тераса. У самих будиночках є всі зручності для мешканців – від санвузла в номерах до кухні та їдальні. А кімнати облаштовані ліжками та необхідними меблями й опаленням.
Дивіться, як виглядає модульне містечко
Модульне містечко для українців у Данії / Фото фейсбук Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark
Модульне містечко для українців у Данії / Фото фейсбук Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark
Модульне містечко для українців у Данії / Фото фейсбук Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark
Модульне містечко для українців у Данії / Фото фейсбук Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark
Модульне містечко для українців у Данії / Фото фейсбук Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark