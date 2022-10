Речь идет о мини-квартале в пределах Копенгагена, который сформирован из двухэтажных модульных домов. Об открытии городка для беженцев сообщило украинское посольство в Дании.

Что известно о новом мини-квартале для украинцев в Дании

Дания готовится принять у себя новую волну беженцев из Украины, а власти Копенгагена, в свою очередь, работают над созданием дополнительного жилья для украинцев. Столица обустроила места для еще минимум 1000 граждан Украины.

Мини-квартал состоит из жилого корпуса и обустроена зона отдыха с детской площадкой. Есть также беседки и терраса. В самых домиках есть все удобства для жильцов – от санузла в номерах до кухни и столовой. А комнаты оборудованы кроватями и необходимой мебелью и отоплением.

К слову! По состоянию на начало октября в Дании было зарегистрировано 35,5 тысячи украинцев, прибывших в поисках убежища от войны.

Смотрите, как выглядит модульный городок



Модульный городок для украинцев в Дании / Фото фейсбук Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark



