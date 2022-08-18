Фінляндія з вересня скоротить видачу віз росіянам на 90%, Естонія не пускатиме росіян з уже діючими шенгенськими візами, у Польщі масово відмовляють громадянам росії в оформлення посвідки на проживання. Крім цього, жителям держави-агресорки візи не видають Латвія, Литва та Чехія. Уряд Данії, своєю чергою, також розгляне питання щодо введення обмежень на видачу туристичних віз для росіян.

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Якщо це не вдасться зробити загальним рішенням, з данського боку ми розглянемо можливість запровадження обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз,

– сказав очільник МЗС Данії Еппе Кофод.

Чиновник також додав, що вважає ганебним те, що російські туристи можуть безперешкодно відпочивати за кордоном, подорожувати Європою, засмагати біля моря та безтурботно насолоджуватися життям в той момент, коли їхня країна стирає з лиця Землі українські міста та цинічно вбиває цивільне населення.

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