Финляндия с сентября сократит выдачу виз россиянам на 90%, Эстония не будет пускать россиян с уже действующими шенгенскими визами, в Польше массово отказывают гражданам россии в оформлении вида на жительство . Кроме того, жителям государства-агрессора визы не выдают Латвия, Литва и Чехия. Правительство Дании, в свою очередь, также рассмотрит вопрос о введении ограничений на выдачу туристических виз для россиян.

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Если это не удастся сделать общим решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз,

– сказал глава МИД Дании Эппе Кофод.

Чиновник также добавил, что считает позорным то, что российские туристы могут беспрепятственно отдыхать за границей, путешествовать по Европе, загорать у моря и беззаботно наслаждаться жизнью в тот момент, когда их страна стирает с лица Земли украинские города и цинично убивает гражданское население.