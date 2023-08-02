Чудеса Польщі: National Geographic назвав локації, які перемогли у конкурсі

Щороку влітку журнал National Geographic Traveler проводить опитування "Чудеса Польщі 2023". На вибір читачів було представлено 48 локацій.

За результатами опитування виділили 16 переможців, по одному з кожного воєводства. Дізнайтеся, які локації потрапили до переліку переможців та що особливого у цих місцях.

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Я переконаний, що популярність нашого опитування, підготовленого редакцією журналу National Geographic Traveler і сайтом National-Geographic.pl, призведе до того, що Чудеса-переможці опиняться в списках обов'язкових для відвідування місць у поляків цього року,

– заявив Лукаш Залускі, головний редактор National Geographic і National Geographic Traveler.

В опитуванні взяло участь понад 123 000 осіб, а в деяких регіонах боротьба тривала до останнього моменту.

"Cuda Polski 2023": результати опитування

Мазовецьке воєводство — Науковий парк Torus у Цеханові

Науковий парк "Torus" у Цеханові, розташований поряд з однією з самих відомих у світі водонапірних башт.

До речі, вона зайняла 5 місце у світовому рейтингу найнезвичайніших споруд, який представив журнал "The World Geography".

Нижньосілезьке воєводство — місто Bardo

Бардо – одне з найстаріших міст у Нижній Сілезії, розташоване серед мальовничих схилів та бурхливих вод річки Ниса. Місто гармонійно поєднало у собі неймовірні природні пейзажі, багату історичну та культурну спадщину, а також сучасну інфраструктуру для активного туризму. А тому воно займає особливе місце у серцях тих, хто обожнює різноманітні екстремальні сплави та велопрогулянки гірською місцевістю.

Місто Бардо​ / Фото Вікіпедія

Куявсько-Поморське воєводство — острів Młyńska з млинами Ротера

Острів Млинський розташований у місті Бидгощ, оточений річкою Брда та є осередком культури та відпочинку. Тут велика кількість музеїв та різних зон для дозвілля дорослих та дітей.

Люблінське воєводство — Влодава

Влодава вважається містом трьох культур, де органічно співіснують православна та римо-католицька парафії, а також єврейська громада.

Крім того, місто зберегло своє старовинне планування з двоповерховими будинками та ринковою "чотирикутною" площею в центрі, від якої розходиться мережа вулиць.

Любуське воєводство — парк Książęcy Zatonie

На території ландшафтного парку збереглося чимало унікальних культурних пам’яток, адже ця місцина має багату історично-культурну спадщину. Окремої уваги заслуговують князівський палац XVII століття та Храм Троянд.

Місце має унікальну старовинну атмосферу та виглядає феноменально у будь-яку пору року.

Парк Książęcy Zatonie / Фото lzg24.pl​

Лодзинське воєводство — Monopolis

Монополіст – це унікальна реставрована фабрика, яка стала один із головних туристичних центрів міста Лодзь. На території локації розміщені не тільки багато ресторанів, кафе та магазинів, але художня галерея, музей та театр.

Малопольське воєводство — пустеля Błędowska

Блендовська пустеля – найпосушливіший куточок Польщі, та одна з найбільших пустель Європи. На даній локації є декілька туристичних маршрутів, як піших, так і кінних.

Цікаво й те, що територія пустелі розділена долиною річки, а також тут неодноразово спостерігалися міражі та мандруючі піски.

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Опольське воєводство — фортеця Nysa

Місто Ниса протягом 500 років було столицею єпископів Вроцлава, це одне з найстаріших міст Сілезії. А фортеця міста – це унікальна споруда не тільки в Польщі, але й на території всієї Європи. І на сьогодні відновили майже половину пруських фортифікацій.

Місто Ниса / Фото Вікіпедія

Підкарпатське воєводство — Музей нафтогазової промисловості імені Ігнація Лукасевича в Bóbrce

Музей знаходиться на території нафтової копальні з чинними свердловинами та спеціальними спорудами, що забезпечують функціонування об'єкта та розповідає про зародження нафтової промисловості у Польщі.

Підляське воєводство — Крейдяна шахта в Mielniku

Відкритий крейдяний рудник XVI століття – це єдина активна шахта такого типу у Польщі. Побачити унікальну місцину можна з оглядового майданчика. Кар'єр вражає своїми масштабами та навколишніми мальовничими пейзажами.

Поморське воєводство — Zagroda Inicjatyw Twórczych Swołowo

Це унікальна локація, яку перетворили на осередок культурних заходів та діячів. На території садиби розташовуються історичний житловий будинок Przystanek Artists and Creators, справжній плавильний котел, а також інші виставкові зали та студії для митців.

Тут проводяться концерти, майстер-класи, різноманітні творчі ініціативи.

Сілезьке воєводство — веломаршрут Żelazny

Веломаршрут має декілька трас та пролягає через дві країни: Польщу та Чехію. По маршруту велотуристи мають можливість побачити неймовірні краєвиди та відвідали чимало туристичних атракцій, як природних з тваринами, так і культурних пам'яток.

Веломаршрут Żelazny / Фото ARCHiTEKT studio projektowe, arch. Paweł Kuczyński​

Свентокшиське воєводство — Свентокшиський геопарк

Свентокшиський геопарк займає почесне місце у списку природних цінностей ЮНЕСКО. На території даної локації можна відвідати унікальні геологічні місця, зокрема печери, кар’єри та гірські схили, а також чимало культурних та природних об'єктів.

Вармінсько-Мазурське воєводство — місто Gołdap

Голдап – це туристсько-курортне місто з самим чистим повітрям у Польщі та чималою кількістю лікувальних закладів з унікальними соляними печерами та мінеральними водами.

Важливо й те, що відпочивати тут можна цілий рік, адже місто має розвинену інфраструктуру, та пропонує різні види відпочинку, від спокійного SPA до лижних спусків та велосипедних маршрутів по горах та лісам.

Великопольське воєводство — Antidotum Airshow Leszno

Antidotum – це одне з наймасштабніших авіашоу у Польщі, у якому брали участь навіть українські пілоти. Феєричне шоу за часті різноманітних вертольотів та літаків, з використанням піротехніки, безумовно, захоплює подих кожного.

Antidotum Airshow Leszno / Фото Krzysztof Wilma​

Західно-Поморське воєводство — Сади Hortulus у Добжиці

Тематичні сади неподалік балтійського узбережжя Польщі – це один з найкращих зразків садового мистецтва. Сад розділений на зони: сади кольору, світла й тіні, шуму, шелесту та дзвону тощо.

Загалом, локація налічує 28 садів, присвячених різним тематикам, серед яких є справжній живий лабіринт.