По результатам опроса было выделено 16 победителей, по одному из каждого воеводства. Узнайте, какие локации попали в список победителей и что особенного в этих местах.
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Я убежден, что популярность нашего опроса, подготовленного редакцией журнала National Geographic Traveler и сайтом National-Geographic.pl, приведет к тому, что Чудеса-победители окажутся в списках обязательных для посещения мест у поляков в этом году,
– заявил Лукаш Залуски, главный редактор National Geographic и National Geographic Traveler.
В опросе приняли участие более 123 000 человек, а в некоторых регионах борьба продолжалась до последнего момента.
"Cuda Polski 2023": результаты опроса
Мазовецкое воеводство – Научный парк Torus в Цеханове
Научный парк "Torus" в Цеханове расположен рядом с одной из самых известных в мире водонапорных башен.
Кстати, она заняла 5 место в мировом рейтинге самых необычных построек, который представил журнал "The World Geography".
Нижнесилезское воеводство — город Bardo
Бардо – один из старейших городов в Нижней Силезии, расположен среди живописных склонов и бурных вод реки Ниса. Город гармонично объединил в себе невероятные природные пейзажи, богатое историческое и культурное наследие, а также современную инфраструктуру для активного туризма. Поэтому оно занимает особое место в сердцах тех, кто обожает разнообразные экстремальные сплавы и велопрогулки по горной местности.
Город Бардо / Фото Википедия
Куявско-Поморское воеводство — остров Młyńska с мельницами Ротера
Остров Млинский расположен в городе Быдгощ, окруженный рекой Брда и является центром культуры и отдыха. Здесь множество музеев и различных зон для досуга взрослых и детей.
Люблинское воеводство – Влодава
Влодава считается городом трех культур, где органично сосуществуют православный и римско-католический приходы, а также еврейская община.
Кроме того, город сохранил свою старинную планировку с двухэтажными домами и рыночной "четырехугольной" площадью в центре, от которой расходится сеть улиц.
Любушское воеводство — парк Książęcy Zatonie
На территории ландшафтного парка сохранилось немало уникальных культурных памятников, ведь это место имеет богатое историко-культурное наследие. Отдельного внимания заслуживают княжеский дворец XVII века и Храм Роз.
Место имеет уникальную старинную атмосферу и выглядит феноменально в любое время года.
Парк Książęcy Zatonie / Фото lzg24.pl
Лодзинское воеводство — Monopolis
Монополист – это уникальная реставрированная фабрика, ставшая одним из главных туристических центров города Лодзь. На территории локации расположены не только многие рестораны, кафе и магазины, но художественная галерея, музей и театр.
Малопольское воеводство — пустыня Błędowska
Блендовская пустыня – самый засушливый уголок Польши и одна из самых больших пустынь Европы. На данной локации есть несколько туристических маршрутов, как пеших, так и конных.
Интересно и то, что территория пустыни разделена долиной реки, а также здесь неоднократно наблюдались миражи и путешествующие пески.
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Опольское воеводство – крепость Nysa
Город Ниса в течение 500 лет был столицей епископов Вроцлава, это один из старейших городов Силезии. А крепость города – это уникальная постройка не только в Польше, но и на территории всей Европы. И сегодня восстановили почти половину прусских фортификаций.
Город Ниса / Фото Википедия
Подкарпатское воеводство – Музей нефтегазовой промышленности имени Игнатия Лукасевича в Bóbrce
Музей находится на территории нефтяного рудника с действующими скважинами и специальными сооружениями, которые обеспечивают функционирование объекта и рассказывает о зарождении нефтяной промышленности в Польше.
Подляское воеводство — Меловая шахта в Mielniku
Открытый меловой рудник XVI века – это единственная активная шахта такого типа в Польше. Увидеть уникальное место можно со смотровой площадки. Карьер поражает своими масштабами и живописными пейзажами.
Поморское воеводство — Zagroda Inicjatyw Twórczych Swołowo
Это уникальная локация, которую превратили в центр культурных мероприятий и деятелей. На территории усадьбы расположен исторический жилой дом Przystanek Artists and Creators, настоящий плавильный котел, а также другие выставочные залы и студии для художников.
Здесь проводятся концерты, мастер-классы, всевозможные творческие инициативы.
Силезское воеводство – веломаршрут Żelazny
Веломаршрут имеет несколько трасс и пролегает через две страны: Польшу и Чехию. По маршруту велотуристы имеют возможность увидеть невероятные виды и посетили немало туристических достопримечательностей, как природных с животными, так и культурных достопримечательностей.
Веломаршрут Żelazny / Фото ARCHiTEKT studio projektowe, arch. Paweł Kuczyński
Свентокшиское воеводство — Свентокшиский геопарк
Свентокшиский геопарк занимает почетное место в списке природных ценностей ЮНЕСКО. На территории данной локации можно посетить уникальные геологические места, в частности, пещеры, карьеры и горные склоны, а также немало культурных и природных объектов.
Варминско-Мазурское воеводство — город Gołdap
Голдап – это туристско-курортный город с самым чистым воздухом в Польше и немалым количеством лечебных заведений с уникальными соляными пещерами и минеральными водами.
Важно и то, что отдыхать здесь можно круглый год, ведь город имеет развитую инфраструктуру и предлагает различные виды отдыха, от спокойного SPA до лыжных спусков и велосипедных маршрутов по горам и лесам.
Великопольское воеводство – Antidotum Airshow Leszno
Antidotum – это одно из самых масштабных авиашоу в Польше, в котором участвовали даже украинские пилоты. Феерическое шоу при частых разнообразных вертолетах и самолетах, с использованием пиротехники, безусловно, захватывает дыхание каждого.
Antidotum Airshow Leszno / Фото Krzysztof Wilma
Западно-Поморское воеводство — Сады Hortulus в Добжице
Тематические сады недалеко от балтийского побережья Польши – это один из лучших образцов садового искусства. Сад разделен на зоны: сады цвета, света и тени, шума, шелеста и колокола.
В общей сложности, локация насчитывает 28 садов, посвященных разным тематикам, среди которых есть настоящий живой лабиринт.