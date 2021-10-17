Музичний тур буде мати соціальну мету. За кожен проданий квиток музиканти пообіцяли висадити одне дерево.
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Детальніше про виступ Coldplay у Варшаві
Гурт заспіває нові та культові пісні на столичному стадіоні PGE Narodowy 8 липня 2022 року.
Квитки будуть доступні для бронювання вже з п'ятниці 22 жовтня, з 10:00. Придбати їх можна буде на сторінці LiveNation. Попередній продаж для клієнтів Citi Handlowy буде можливий вже з 20 жовтня з 9:00.
Ціни на квитки поки що не оголошені.
Ми добре обізнані в тому, що планета стоїть на порозі кліматичної кризи. Тому останні два роки ми відвідували консультації з різними експертами зі сфери навколишнього середовища, щоб цей тур був якомога менш шкідливим для природи та щоб використовувати його потенціал для просування цієї теми,
– зазначили музиканти.
Coldplay додали, що причина зміни їхньої думки полягала в тому, що для них важливо налагоджувати соціальні контакти з людьми.
Про гурт Coldplay
- Coldplay — всесвітньо знаменитий британський рок-гурт, створений 1996 року.
- Музиканти грають в жанрах брітпоп, альтернативний рок, інді-рок та нью-рейв.
- Міжнародна слава прийшла до гурту після випуску у 2000-у році синглу Yellow.
- Гурт відомий також завдяки своїм благодійним вчинкам. Зокрема, у перші роки існування гурту Coldplay часто відзначали в медіа за їхній принцип віддавати 10 % прибутків на доброчинність.