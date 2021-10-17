Музичний тур буде мати соціальну мету. За кожен проданий квиток музиканти пообіцяли висадити одне дерево.

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Гурт заспіває нові та культові пісні на столичному стадіоні PGE Narodowy 8 липня 2022 року.

Квитки будуть доступні для бронювання вже з п'ятниці 22 жовтня, з 10:00. Придбати їх можна буде на сторінці LiveNation. Попередній продаж для клієнтів Citi Handlowy буде можливий вже з 20 жовтня з 9:00.

Ціни на квитки поки що не оголошені.

Цікаво, що раніше музиканти заявили, що вони не будуть гастролювати іншими країнами, бо літаки погано впливають на довкілля. Але потім Coldplay змінили свою думку. Аби не зраджувати ідеї піклування про природу, британський гурт вигадав таку акцію: за кожен проданий квиток активісти висадять одне дерево.

Ми добре обізнані в тому, що планета стоїть на порозі кліматичної кризи. Тому останні два роки ми відвідували консультації з різними експертами зі сфери навколишнього середовища, щоб цей тур був якомога менш шкідливим для природи та щоб використовувати його потенціал для просування цієї теми,

– зазначили музиканти.

Coldplay додали, що причина зміни їхньої думки полягала в тому, що для них важливо налагоджувати соціальні контакти з людьми.

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