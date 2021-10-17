Музыкальный тур имеет социальную цель. За каждый проданный билет музыканты пообещали высадить одно дерево.

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Подробнее о выступлении Coldplay в Варшаве

Группа споет новые и культовые песни на столичном стадионе PGE Narodowy 8 июля 2022 года.

Билеты будут доступны для бронирования уже с пятницы 22 октября, с 10:00. Приобрести их можно будет на странице LiveNation. Предварительная продажа для клиентов Citi Handlowy будет возможна уже с 20 октября с 9:00.

Цены на билеты пока не объявлены.

Интересно, что ранее музыканты заявили, что они не будут гастролировать другими странами, потому что самолеты плохо влияют на окружающую среду. Но потом Coldplay изменили свое мнение. Чтобы не предавать идею заботы о природе, британская группа придумала такую ​​акцию: за каждый проданный билет активисты высадят одно дерево.

Мы хорошо осведомлены о том, что планета стоит на пороге климатического кризиса. Поэтому последние два года мы посещали консультации с различными экспертами из сферы окружающей среды, чтобы этот тур был как можно менее вредным для природы и чтобы использовать его потенциал для продвижения этой темы,

– отметили музыканты.

Coldplay добавили, что причина изменения их мнения заключалась в том, что для них важно налаживать социальные контакты с людьми.

О группе Coldplay