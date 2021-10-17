Музыкальный тур имеет социальную цель. За каждый проданный билет музыканты пообещали высадить одно дерево.
Актуально Главное об актуальных правилах въезда украинцев в Польшу: объясняет консультант по легализации
Подробнее о выступлении Coldplay в Варшаве
Группа споет новые и культовые песни на столичном стадионе PGE Narodowy 8 июля 2022 года.
Билеты будут доступны для бронирования уже с пятницы 22 октября, с 10:00. Приобрести их можно будет на странице LiveNation. Предварительная продажа для клиентов Citi Handlowy будет возможна уже с 20 октября с 9:00.
Цены на билеты пока не объявлены.
Мы хорошо осведомлены о том, что планета стоит на пороге климатического кризиса. Поэтому последние два года мы посещали консультации с различными экспертами из сферы окружающей среды, чтобы этот тур был как можно менее вредным для природы и чтобы использовать его потенциал для продвижения этой темы,
– отметили музыканты.
Coldplay добавили, что причина изменения их мнения заключалась в том, что для них важно налаживать социальные контакты с людьми.
О группе Coldplay
- Coldplay – всемирно известная британская рок-группа, создана в 1996 году.
- Музыканты играют в жанрах бритпоп, альтернативный рок, инди-рок и нью-рейв.
- Международная слава пришла к группе после выпуска в 2000 году сингла Yellow.
- Группа известна также благодаря своим благотворительным поступкам. В частности, в первые годы существования группы Coldplay часто отмечали в медиа за их принцип отдавать 10% прибыли на благотворительность.