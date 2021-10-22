Ініційоване МІОК дослідження було організовано спільно з Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічною службою Центру Разумкова. Результати оприлюднили 21 жовтня.

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Результати опитування

Під час опитування прозвучали такі питання:

Як українці в Україні ставляться до тих українців, які проживають за кордоном?

Чи цікавляться українці в Україні здобутками представників діаспори?

Чи хочуть бачити їх інвесторами, управлінцями та залучати українську діаспору до розбудови України тощо?

Дослідження проводили з 3 по 9 серпня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. За цей час організатори встигли опитати 2 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Згідно з результатами опитування 66,7% громадян України мають прихильне ставлення до української діаспори. Так, про однозначно позитивне ставлення заявили 24,4% респондентів, ще 42,4% назвали своє ставлення скоріше позитивним.

При цьому негативно про українців, які живуть за кордоном, відгукуються 12,3% опитаних. З них 6,4% вважають своє ставлення однозначно негативним, а 5,9% – відносно негативним.

Також 21,1% респондентів не змогли дати однозначної відповіді.

Українці розповіли про своє ставлення до діаспори / Зображення "Укрінформ"

Водночас понад 70% українців не проти залучення діаспори до популяризації України за кордоном. 29,6% підтримують фінансування державою українських організацій за межами країни. А цікавляться питаннями діаспори 23,5% учасників інтерв'ю.

Нагадаємо, що за межами України зараз перебувають понад 20 мільйонів українців.