Мнение о том, что часто граждане Украины не ценят принадлежность к украинству за рубежом, высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник . Он убежден , что к этому вопросу следует относиться серьезно.

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Почему украинцы теряют национальную идентичность за границей

Утрату идентичности у огромной украинской диаспоры за рубежом Василий Воскобойник считает стратегическим вопросом. По его мнению, эту актуальную проблему можно разделить на мировоззренческую и техническую части .

Украинцы не ценят свою принадлежность к Украине, когда попадают за границу. Они стараются как можно скорее превратить своих детей в типичных представителей той страны, где они живут. Их дети, скорее всего, уже не будут знать украинский язык и на саму Украину будут смотреть как на мифологическую землю своих предков. Василий Воскобойник Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству убежден, что ситуацию следует улучшать путем налаживания крепких культурных и деловых связей с украинцами за границей. По его мнению, у эмигрантов должно быть доверие к представителям украинской власти. В то же время, власти в Украине должны работать на развитие и поддержку украинских общин за рубежом.

Только после установления атмосферы доверия можно будет говорить о возвращении украинцев домой, инвестициях успешных украинцев из других стран в украинскую экономику и их роль как представителей нашего государства в других обществах,

– отметил Василий Воскобойник.

С технической стороны, добавляет эксперт, существует необходимость принятия закона о двойном гражданстве, чтобы украинец не лишался своего украинского паспорта, когда едет на постоянное местонахождение за границу. А чтобы разработать четкий механизм защиты украинцев за рубежом, убеждает Василий Воскобойник, достаточно посмотреть на примеры работы с соотечественниками в Украине американского, британского или немецкого посольств.

Желаю оставаться украинцами, в какой стране вы бы ни жили,

– подытожил эксперт.

Обратите внимание! Раньше мы писали о том, как украинцы относятся к своим землякам, живущим за границей. Советуем просмотреть результаты интересного опроса .

Почему украинцы не ценят принадлежность к украинству за границей: смотрите видео