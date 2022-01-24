Мнение о том, что часто граждане Украины не ценят принадлежность к украинству за рубежом, высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Он убежден, что к этому вопросу следует относиться серьезно.
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Почему украинцы теряют национальную идентичность за границей
Утрату идентичности у огромной украинской диаспоры за рубежом Василий Воскобойник считает стратегическим вопросом. По его мнению, эту актуальную проблему можно разделить на мировоззренческую и техническую части.
Украинцы не ценят свою принадлежность к Украине, когда попадают за границу. Они стараются как можно скорее превратить своих детей в типичных представителей той страны, где они живут. Их дети, скорее всего, уже не будут знать украинский язык и на саму Украину будут смотреть как на мифологическую землю своих предков.
Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству убежден, что ситуацию следует улучшать путем налаживания крепких культурных и деловых связей с украинцами за границей. По его мнению, у эмигрантов должно быть доверие к представителям украинской власти. В то же время, власти в Украине должны работать на развитие и поддержку украинских общин за рубежом.
Только после установления атмосферы доверия можно будет говорить о возвращении украинцев домой, инвестициях успешных украинцев из других стран в украинскую экономику и их роль как представителей нашего государства в других обществах,
– отметил Василий Воскобойник.
С технической стороны, добавляет эксперт, существует необходимость принятия закона о двойном гражданстве, чтобы украинец не лишался своего украинского паспорта, когда едет на постоянное местонахождение за границу. А чтобы разработать четкий механизм защиты украинцев за рубежом, убеждает Василий Воскобойник, достаточно посмотреть на примеры работы с соотечественниками в Украине американского, британского или немецкого посольств.
Желаю оставаться украинцами, в какой стране вы бы ни жили,
– подытожил эксперт.
Почему украинцы не ценят принадлежность к украинству за границей: смотрите видео
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