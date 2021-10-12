Чому в польських маркетах Auchan продають вживаний одяг
Джерело:Wiadomości Handlowe
Ще в травні цього року у магазинах мережі Auchan почали пропонувати користувачам вживані брендові речі. Тоді придбати такі товари можна було лише у п'яти торгових точках. Зараз таких магазинів є вже близько пів сотні.
Продаж секонд-хенду відома мережа розпочала в рамках проєкту Nowe Życie by Auchan ("Нове життя від Auchan"). Ініціатива була успішною, тому проєкт вирішили продовжити.
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Детальніше про Nowe Życie by Auchan
Проєкт Nowe Życie by Auchan створили завдяки французькій компанії Patatam, яка є лідером з реалізації вживаного одягу та співпрацює з гіпермаркетами Auchan у Франції.
Мета проєкту – привернення уваги покупців до екологічних проблем та підвищення екосвідомості серед жителів Польщі. Адже придбання вживаного одягу вже давно у Європі не вважається чимось ганебним, а сприймається як розумне споживання.
Які бренди можна купити в польських гіпермаркетах
В Auchan можна знайти чоловічі, жіночі та дитячі речі відомих брендів, зокрема:
- Calvin Klein;
- H&M;
- Tommy Hilfiger;
- Mexx;
- Bershka;
- Guess;
- Ralph Lauren;
- Pepe Jeans;
- Teddy Smith;
- Desigual;
- Mango;
- Zara;
- Devred;
- Adidas;
- Nike;
- Puma;
- Gap;
- Guess;
- Massimo Dutti.
Вартість речей коливається у межах 7 – 35 злотих.