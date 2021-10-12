Продаж секонд-хенду відома мережа розпочала в рамках проєкту Nowe Życie by Auchan ("Нове життя від Auchan"). Ініціатива була успішною, тому проєкт вирішили продовжити.

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Детальніше про Nowe Życie by Auchan

Проєкт Nowe Życie by Auchan створили завдяки французькій компанії Patatam, яка є лідером з реалізації вживаного одягу та співпрацює з гіпермаркетами Auchan у Франції.

Мета проєкту – привернення уваги покупців до екологічних проблем та підвищення екосвідомості серед жителів Польщі. Адже придбання вживаного одягу вже давно у Європі не вважається чимось ганебним, а сприймається як розумне споживання.

Які бренди можна купити в польських гіпермаркетах

В Auchan можна знайти чоловічі, жіночі та дитячі речі відомих брендів, зокрема:

Calvin Klein;

H&M;

Tommy Hilfiger;

Mexx;

Bershka;

Guess;

Ralph Lauren;

Pepe Jeans;

Teddy Smith;

Desigual;

Mango;

Zara;

Devred;

Adidas;

Nike;

Puma;

Gap;

Guess;

Massimo Dutti.

Вартість речей коливається у межах 7 – 35 злотих.