Продаж секонд-хенду відома мережа розпочала в рамках проєкту Nowe Życie by Auchan ("Нове життя від Auchan"). Ініціатива була успішною, тому проєкт вирішили продовжити.

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Детальніше про Nowe Życie by Auchan

Проєкт Nowe Życie by Auchan створили завдяки французькій компанії Patatam, яка є лідером з реалізації вживаного одягу та співпрацює з гіпермаркетами Auchan у Франції.

Мета проєкту – привернення уваги покупців до екологічних проблем та підвищення екосвідомості серед жителів Польщі. Адже придбання вживаного одягу вже давно у Європі не вважається чимось ганебним, а сприймається як розумне споживання.

Які бренди можна купити в польських гіпермаркетах

В Auchan можна знайти чоловічі, жіночі та дитячі речі відомих брендів, зокрема:

  • Calvin Klein;
  • H&M;
  • Tommy Hilfiger;
  • Mexx;
  • Bershka;
  • Guess;
  • Ralph Lauren;
  • Pepe Jeans;
  • Teddy Smith;
  • Desigual;
  • Mango;
  • Zara;
  • Devred;
  • Adidas;
  • Nike;
  • Puma;
  • Gap;
  • Guess;
  • Massimo Dutti.

Вартість речей коливається у межах 7 – 35 злотих.