Продаж секонд-хенда известная сеть начала в рамках проекту Nowe Życie by Auchan ("Новая жизнь от Auchan"). Инициатива была успешной, поэтому проект решили продолжить.

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Подробнее о Nowe Życie by Auchan

Проект Nowe Życie by Auchan создали благодаря французской компании Patatam, которая является лидером по реализации бывшей в употреблении одежды и сотрудничает с гипермаркетами Auchan во Франции.

Цель проекту – привлечение внимания покупателей к экологическим проблемам и повышение экосознательности среди жителей Польши. Ведь приобретение подержанной одежды уже давно в Европе не считается чем-то постыдным, а воспринимается как разумное потребление.

Какие бренды можно купить в польских супермаркетах

В Auchan можно найти мужские, женские и детские вещи известных брендов, в частности:

  • Calvin Klein;
  • H&M;
  • Tommy Hilfiger;
  • Mexx;
  • Bershka;
  • Guess;
  • Ralph Lauren;
  • Pepe Jeans;
  • Teddy Smith;
  • Desigual;
  • Mango;
  • Zara;
  • Devred;
  • Adidas;
  • Nike;
  • Puma;
  • Gap;
  • Guess;
  • Massimo Dutti.

Стоимость вещей колеблется в пределах 7 – 35 злотых.