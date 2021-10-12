Продаж секонд-хенда известная сеть начала в рамках проекту Nowe Życie by Auchan ("Новая жизнь от Auchan"). Инициатива была успешной, поэтому проект решили продолжить.
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Подробнее о Nowe Życie by Auchan
Проект Nowe Życie by Auchan создали благодаря французской компании Patatam, которая является лидером по реализации бывшей в употреблении одежды и сотрудничает с гипермаркетами Auchan во Франции.
Цель проекту – привлечение внимания покупателей к экологическим проблемам и повышение экосознательности среди жителей Польши. Ведь приобретение подержанной одежды уже давно в Европе не считается чем-то постыдным, а воспринимается как разумное потребление.
Какие бренды можно купить в польских супермаркетах
В Auchan можно найти мужские, женские и детские вещи известных брендов, в частности:
- Calvin Klein;
- H&M;
- Tommy Hilfiger;
- Mexx;
- Bershka;
- Guess;
- Ralph Lauren;
- Pepe Jeans;
- Teddy Smith;
- Desigual;
- Mango;
- Zara;
- Devred;
- Adidas;
- Nike;
- Puma;
- Gap;
- Guess;
- Massimo Dutti.
Стоимость вещей колеблется в пределах 7 – 35 злотых.