Продаж секонд-хенда известная сеть начала в рамках проекту Nowe Życie by Auchan ("Новая жизнь от Auchan"). Инициатива была успешной, поэтому проект решили продолжить.

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Подробнее о Nowe Życie by Auchan

Проект Nowe Życie by Auchan создали благодаря французской компании Patatam , которая является лидером по реализации бывшей в употреблении одежды и сотрудничает с гипермаркетами Auchan во Франции.

Цель проекту – привлечение внимания покупателей к экологическим проблемам и повышение экосознательности среди жителей Польши. Ведь приобретение подержанной одежды уже давно в Европе не считается чем-то постыдным, а воспринимается как разумное потребление.

Какие бренды можно купить в польских супермаркетах

В Auchan можно найти мужские, женские и детские вещи известных брендов, в частности:

Calvin Klein;

H&M;

Tommy Hilfiger;

Mexx;

Bershka;

Guess;

Ralph Lauren;

Pepe Jeans;

Teddy Smith;

Desigual;

Mango;

Zara;

Devred;

Adidas;

Nike;

Puma;

Gap;

Guess;

Massimo Dutti.