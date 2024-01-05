Попри війну та небезпеку: що спонукає іноземців повертатися до України

На початку війни значна кількість іноземних громадян та студентів, які проживають в Україні, вирішили залишити країну. Однак, попри ризик для їх особистої безпеки, безліч цих осіб повернулися та вирішили бути в Україні.

Очевидно, на це є свої причини. Так, видання The New York Times навело історії іноземців, які вирішили жити в Україні попри війну, що триває майже два роки.

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Чому багато іноземців повертаються в Україну попри війну?

Сирійка Єхеа проживала у Києві з 2012 року. Вона виїхала зі столиці до Німеччини у перші дні війни, де отримала прихисток із двома доньками. Але вже у травні 2022 року повернулася в Україну, щоб народити тут сина.

Війна ще не закінчилася, і психологічні втрати, які вона завдає, виснажливі. Але до цього звикаєш. І ми, як сирійці, які вийшли з війни – тут в безпеці. Ми були щасливі тут, ми жили комфортно,

– розповіла жінка.

Єхеа із доньками / Фото The NY Times

Студенти університетів також повернулися, порівнюючи цінність освіти з ризиками війни. Китаєць Ван Чжен навчався в Україні з 2017 року і перейшов у магістратуру, коли почалася війна. Він виїхав до Китаю і продовжив навчання онлайн, але навесні повернувся до Києва.

Його дівчина повернулася до Києва у липні. Вони планують будувати своє життя в Україні.

Я відчуваю, що це моя друга батьківщина,

– сказав Ван Чжен.

У 2020 році в українських університетах навчалися близько 76 500 іноземних студентів, найбільше – з Індії. Більшість із них виїхали у перші тижні війни. Але згодом багато хто повернувся продовжити навчання в Україні.

Ван Чжен навчається в Україні попри війну / Фото The NY Times

Інші іммігранти кажуть, що мають намір залишитися в Україні надовго, навіть якщо війна руйнує їх життя. Наприклад, палестинець Абдаляліл Реджі, який в Україні працює лікарем, спершу виїхав до Британії з дружиною і двома дітьми, але влітку 2022 року повернувся в Україну.

Сирієць Абдулла Хоссейн аль-Рабії, який володіє рестораном у Києві та має в Україні "додатковий захист", одружений з українкою і планує залишатися в країні. Він підкреслив, що "не застряг в Україні, а просто не хоче їхати".

Натомість деякі українці планують залишитися в Європі

Після 24 лютого Данія прийняла понад 40 тисяч біженців з України. І навіть після завершення війни кожен другий українець хоче залишитися проживати й працювати в цій країні. Такі результати дослідження Копенгагенського університету "‎Українці в Данії". 49,5% опитаних біженців з України сказали, що хочуть залишатися в Данії й надалі.

Також майже половина громадян України хочуть надовго або назавжди залишитися в Німеччині. Це дані опитування Федерального інституту народонаселення. 44% респондентів планують залишитись у ФРН ще на кілька років або навіть назавжди.

Наміри українців залишитися в Польщі дослідили експерти міграційної платформи EWL. Причини залишатися або їхати додому залежать від віку біженців – молодь більше схиляється до життя за кордоном, а старші люди хочуть повернутися додому.

Водночас, за даними українських прикордонників, у 2023 році майже всі громадяни, які виїжджали за межі України (99%), повернулися додому.