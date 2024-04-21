Не штрафами єдиними: що чекає на українських працівників-нелегалів у Польщі

У Польщі залишається поширеною нелегальна зайнятість, причому значна кількість українців обирає роботу без належного оформлення. Останні статистичні дані свідчать, що у 2023 році було виявлено майже 5 000 осіб, які працювали за таких обставин.

Чим загрожує нелегальна робота для українців у Польщі, розповіла міграційна платформа EWL.

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Дедалі більше українців працюють нелегально

У 2023 році було виявлено приблизно 4,8 тисячі українців, які нелегально працювали в Польщі, згідно зі звітом Національної інспекції праці (PIP). Більшість цих нелегальних працівників були зайняті в будівельному секторі.

Торік інспектори здійснили понад 9 000 перевірок легальності працевлаштування іноземців. Також провели 39,4 тисячі перевірок законності доручення роботи. Найбільше інспектування стосувалося громадян України – 29,6 тисячі.

Під час перевірок виявили 4 747 українців, які працювали без належного оформлення. У 2022 році на нелегальних роботах попалися 3 948 українських громадян,

– йдеться у повідомленні.

Найчастіше виявляли такі порушення:

відсутність необхідного дозволу на працевлаштування;

виконання роботи на іншій посаді чи на умовах, відмінних від зазначених у дозволі на роботу;

неукладення обов’язкових трудових або цивільноправових договорів.

За останніми даними, кожен четвертий український працівник був нелегально зайнятий у будівельній галузі. Крім того, значна кількість громадян України нелегально працювала в адміністративних службах, агентствах тимчасового працевлаштування, на промислових підприємствах, а також у готелях та закладах громадського харчування.

Чимало українців в Польщі працюють нелегально у готелях / Фото Unsplash

Експерт пояснює, що для працівника нелегальна робота матиме правові наслідки:

штрафи;

проблеми в отриманні посвідки на тимчасове проживання;

пильний контроль за перебуванням чи депортація у майбутньому.

Нагадаємо, з 1 квітня Польща оголосила про намір знизити податки на прибуток, отриманий від певних видів підприємницької діяльності. Це стосується багатьох українок, які відкрили свою справу у цій країні.