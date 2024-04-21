Чем грозит нелегальная работа для украинцев в Польше, рассказала миграционная платформа EWL.

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Все больше украинцев работают нелегально

В 2023 году было выявлено примерно 4,8 тысячи украинцев, которые нелегально работали в Польше, согласно отчету Национальной инспекции труда (PIP). Большинство этих нелегальных работников были заняты в строительном секторе.

В прошлом году инспекторы осуществили более 9 000 проверок легальности трудоустройства иностранцев. Также провели 39,4 тысячи проверок законности поручения работы. Больше всего инспектирования касалось граждан Украины – 29,6 тысячи.

Во время проверок обнаружили 4 747 украинцев, которые работали без надлежащего оформления. В 2022 году на нелегальных работах попались 3 948 украинских граждан,

– говорится в сообщении.

Чаще всего выявляли такие нарушения:

отсутствие необходимого разрешения на трудоустройство;

выполнение работы на другой должности или на условиях, отличных от указанных в разрешении на работу;

незаключение обязательных трудовых или гражданско-правовых договоров.

По последним данным, каждый четвертый украинский работник был нелегально занят в строительной отрасли. Кроме того, значительное количество граждан Украины нелегально работала в административных службах, агентствах временного трудоустройства, на промышленных предприятиях, а также в гостиницах и заведениях общественного питания.

Многие украинцы в Польше работают нелегально в гостиницах / Фото Unsplash

Эксперт объясняет, что для работника нелегальная работа будет иметь правовые последствия:

штрафы;

проблемы в получении временного вида на жительство;

пристальный контроль за пребыванием или депортация в будущем.

Напомним, с 1 апреля Польша объявила о намерении снизить налоги на прибыль, полученную от определенных видов предпринимательской деятельности. Это касается многих украинок, которые открыли свое дело в этой стране.