Не Pfizer єдиним: чим вакцинують жителів у різних країнах Європи

15 липня 2021 , 09:00
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Багато людей в Україні свідомо відмовляються від щеплення проти COVID-19. Причиною є те, що люди не довіряють окремим вакцинам. Особливо скептично українці налаштовані проти китайського препарату CoronaVac. Хоча деякі західні країни використовують для вакцинації своїх жителів такі самі продукти, які зараз є в Україні.

Не надто більшу довіру мають векторні вакцини AstraZeneca та Jonsons&Jonsons. Численні публікації ЗМІ про те, що ці продукти викликають тромбоз, насторожили українців та пригасили бажання робити щеплення зазначеними препаратами.

Цікаво Скільки грошей переказали українці з-за кордону в Україну за перше півріччя 2021: вражаючі дані

Які вакцини використовують у країнах Європи

Найбільший відсоток українців поки що не проти отримати вакцину від Pfizer. Деякі люди спеціально очікують, аби захиститися від коронавірусу саме цим препаратом. До того ж часто люди пояснюють свою позицію тим, що саме Pfizer переважає у розвинених країнах. 

Водночас у Європі люди вакцинуються більш охоче і менше хвилюються щодо виробника вакцини. Європейські медики наголошують на тому, що немає "поганих" і "хороших" вакцин. Щеплення будь-яким препаратом в умовах пандемії є виправданим. 

Тож пропонуємо переглянути, які вакцини використовують європейські країни для вироблення колективного імунітету.

Чотири вакцини, які були схвалені у ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons) зараз активно використовують у таких країнах:

  • Австрія;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Велика Британія;
  • Греція;
  • Данія;
  • Естонія;
  • Ірландія;
  • Ісландія;
  • Іспанія;
  • Італія;
  • Кіпр;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Нідерланди;
  • Німеччина;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Словенія;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Хорватія;
  • Чехія;
  • Швейцарія;
  • Швеція.

Три вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) зараз є доступними для жителів таких країн:

  • Андорри;
  • Польщі.

Роблять уколи препаратами Pfizer, AstraZeneca, "Супутник V", ВІВР і CoronaVac у:

  • Боснії і Герцеговині;
  • Македонії.

Трьома видами вакцин (Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons) забезпечила своїх громадян Норвегія.

Ліхтенштейн надав перевагу вакцинам американського виробництва. У державі доступні препарати від Pfizer і Moderna.

Молдова використовує такі вакцини для щеплення проти коронавірусу: Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons, AstraZeneca, "Супутник V", ВІВР, CoronaVac, CanSino.

Різноманіття вакцин також є у Словаччині (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Супутник V") та Угорщині (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Супутник V", ВІВР).

У Сербію було завезено настуані продукти: "Супутник V", ВІВР, Pfizer та AstraZeneca.

Чорногорія робить щеплення жителям вакцинами: "Супутник V", ВІВР, Pfizer й AstraZeneca.

Громадянам України зараз доступні такі препарати: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons.

Сан-Марино робить щеплення вакцинами Pfizer і "Супутник V".

Жителів Монако вакцинують лише препаратом від Pfizer.

Як бачимо, європейські країни використовують не тільки засоби американських виробників. Деякі держави також, як Україна, пропонують своїм громадянам CoronaVac. А окремі – навіть застосовують скандальний "Супутник V".

Нагадуємо, що у світі вже 940 мільйонів людей пройшли повну вакцинацію. Це понад 12% населення. 

Також нещодавно Польща дала змогу вакцинуватися без жодних умов українцям, які є власниками Карти поляка. 
Автор: Орися Біленька