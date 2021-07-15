Не слишком большее доверие имеют векторные вакцины AstraZeneca и Jonsons&Jonsons. Многочисленные публикации СМИ о том, что эти продукты вызывают тромбоз, насторожили украинцев и пригасили желание делать прививки указанными препаратами.

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Какие вакцины используются в странах Европы

Наибольший процент украинцев пока не против получить вакцину от Pfizer. Некоторые люди специально ждут, чтобы защититься от коронавируса именно этим препаратом. К тому же часто люди объясняют свою позицию тем, что именно Pfizer преобладает в развитых странах.

В то же время в Европе люди прививаются охотнее и меньше волнуются о производителе вакцины. Европейские медики отмечают, что нет "плохих" и "хороших" вакцин. Прививки любым препаратом в условиях пандемии – оправданы.

Поэтому предлагаем посмотреть, какие вакцины используют европейские страны для выработки коллективного иммунитета.

Четыре вакцины, которые были одобрены в ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons) сейчас активно используют в следующих странах:

Австрия;

Бельгия;

Болгария;

Великобритания;

Греция;

Дания;

Эстония;

Ирландия;

Исландия;

Испания;

Италия;

Кипр;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нидерланды;

Германия;

Португалия;

Румыния;

Словения;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Швейцария;

Швеция.

Три вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) сейчас доступны для жителей таких стран:

Андорры;

Польши.

Делают уколы препаратами Pfizer, AstraZeneca, "Спутник V", ВИВР и CoronaVac в:

Боснии и Герцеговине;

Македонии.

Тремя видами вакцин (Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons) обеспечила своих граждан Норвегия.

Лихтенштейн предпочел вакцин ы американского производства. В государстве доступные препараты от Pfizer и Moderna.

Молдова использует такие вакцины для прививки против коронавируса: Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons, AstraZeneca, "Спутник V", ВИВР, CoronaVac, CanSino.

Многообразие вакцин также есть в Словакии (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Спутник V") и Венгрии (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Спутник V", ВИВР).

В Сербию было завезено продукты: "Спутник V", ВИВР, Pfizer и AstraZeneca.

Черногория делает прививки жителям вакцинами: "Спутник V", ВИВР, Pfizer и AstraZeneca.

Гражданам Украины сейчас доступны следующие препараты: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons.

Сан-Марино делает прививки вакцинами Pfizer и "Спутник V".

Жителей Монако вакцинируют только препаратом от Pfizer.

Как видим, европейские страны используют не только средства американских производителей. Некоторые государства также, как Украина, предлагают своим гражданам CoronaVac. А некоторые – даже применяют скандальный "Спутник V".