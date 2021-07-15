Не слишком большее доверие имеют векторные вакцины AstraZeneca и Jonsons&Jonsons. Многочисленные публикации СМИ о том, что эти продукты вызывают тромбоз, насторожили украинцев и пригасили желание делать прививки указанными препаратами.
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Какие вакцины используются в странах Европы
Наибольший процент украинцев пока не против получить вакцину от Pfizer. Некоторые люди специально ждут, чтобы защититься от коронавируса именно этим препаратом. К тому же часто люди объясняют свою позицию тем, что именно Pfizer преобладает в развитых странах.
В то же время в Европе люди прививаются охотнее и меньше волнуются о производителе вакцины. Европейские медики отмечают, что нет "плохих" и "хороших" вакцин. Прививки любым препаратом в условиях пандемии – оправданы.
Поэтому предлагаем посмотреть, какие вакцины используют европейские страны для выработки коллективного иммунитета.
Четыре вакцины, которые были одобрены в ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons) сейчас активно используют в следующих странах:
- Австрия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Великобритания;
- Греция;
- Дания;
- Эстония;
- Ирландия;
- Исландия;
- Испания;
- Италия;
- Кипр;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Германия;
- Португалия;
- Румыния;
- Словения;
- Финляндия;
- Франция;
- Хорватия;
- Чехия;
- Швейцария;
- Швеция.
Три вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) сейчас доступны для жителей таких стран:
- Андорры;
- Польши.
Делают уколы препаратами Pfizer, AstraZeneca, "Спутник V", ВИВР и CoronaVac в:
- Боснии и Герцеговине;
- Македонии.
Тремя видами вакцин (Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons) обеспечила своих граждан Норвегия.
Лихтенштейн предпочел вакцины американского производства. В государстве доступные препараты от Pfizer и Moderna.
Молдова использует такие вакцины для прививки против коронавируса: Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons, AstraZeneca, "Спутник V", ВИВР, CoronaVac, CanSino.
Многообразие вакцин также есть в Словакии (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Спутник V") и Венгрии (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Спутник V", ВИВР).
В Сербию было завезено продукты: "Спутник V", ВИВР, Pfizer и AstraZeneca.
Черногория делает прививки жителям вакцинами: "Спутник V", ВИВР, Pfizer и AstraZeneca.
Гражданам Украины сейчас доступны следующие препараты: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons.
Сан-Марино делает прививки вакцинами Pfizer и "Спутник V".
Жителей Монако вакцинируют только препаратом от Pfizer.
Как видим, европейские страны используют не только средства американских производителей. Некоторые государства также, как Украина, предлагают своим гражданам CoronaVac. А некоторые – даже применяют скандальный "Спутник V".