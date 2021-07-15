Не слишком большее доверие имеют векторные вакцины AstraZeneca и Jonsons&Jonsons. Многочисленные публикации СМИ о том, что эти продукты вызывают тромбоз, насторожили украинцев и пригасили желание делать прививки указанными препаратами.

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Какие вакцины используются в странах Европы

Наибольший процент украинцев пока не против получить вакцину от Pfizer. Некоторые люди специально ждут, чтобы защититься от коронавируса именно этим препаратом. К тому же часто люди объясняют свою позицию тем, что именно Pfizer преобладает в развитых странах.

В то же время в Европе люди прививаются охотнее и меньше волнуются о производителе вакцины. Европейские медики отмечают, что нет "плохих" и "хороших" вакцин. Прививки любым препаратом в условиях пандемии – оправданы.

Поэтому предлагаем посмотреть, какие вакцины используют европейские страны для выработки коллективного иммунитета.

Четыре вакцины, которые были одобрены в ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons) сейчас активно используют в следующих странах:

  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Великобритания;
  • Греция;
  • Дания;
  • Эстония;
  • Ирландия;
  • Исландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Кипр;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Нидерланды;
  • Германия;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Словения;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Хорватия;
  • Чехия;
  • Швейцария;
  • Швеция.

Три вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) сейчас доступны для жителей таких стран:

  • Андорры;
  • Польши.

Делают уколы препаратами Pfizer, AstraZeneca, "Спутник V", ВИВР и CoronaVac в:

  • Боснии и Герцеговине;
  • Македонии.

Тремя видами вакцин (Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons) обеспечила своих граждан Норвегия.

Лихтенштейн предпочел вакцины американского производства. В государстве доступные препараты от Pfizer и Moderna.

Молдова использует такие вакцины для прививки против коронавируса: Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons, AstraZeneca, "Спутник V", ВИВР, CoronaVac, CanSino.

Многообразие вакцин также есть в Словакии (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Спутник V") и Венгрии (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Спутник V", ВИВР).

В Сербию было завезено продукты: "Спутник V", ВИВР, Pfizer и AstraZeneca.

Черногория делает прививки жителям вакцинами: "Спутник V", ВИВР, Pfizer и AstraZeneca.

Гражданам Украины сейчас доступны следующие препараты: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons.

Сан-Марино делает прививки вакцинами Pfizer и "Спутник V".

Жителей Монако вакцинируют только препаратом от Pfizer.

Как видим, европейские страны используют не только средства американских производителей. Некоторые государства также, как Украина, предлагают своим гражданам CoronaVac. А некоторые – даже применяют скандальный "Спутник V".