Не надто більшу довіру мають векторні вакцини AstraZeneca та Jonsons&Jonsons. Численні публікації ЗМІ про те, що ці продукти викликають тромбоз, насторожили українців та пригасили бажання робити щеплення зазначеними препаратами.

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Які вакцини використовують у країнах Європи

Найбільший відсоток українців поки що не проти отримати вакцину від Pfizer. Деякі люди спеціально очікують, аби захиститися від коронавірусу саме цим препаратом. До того ж часто люди пояснюють свою позицію тим, що саме Pfizer переважає у розвинених країнах.

Водночас у Європі люди вакцинуються більш охоче і менше хвилюються щодо виробника вакцини. Європейські медики наголошують на тому, що немає "поганих" і "хороших" вакцин. Щеплення будь-яким препаратом в умовах пандемії є виправданим.

Тож пропонуємо переглянути, які вакцини використовують європейські країни для вироблення колективного імунітету.

Чотири вакцини, які були схвалені у ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons) зараз активно використовують у таких країнах:

Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Греція;

Данія;

Естонія;

Ірландія;

Ісландія;

Іспанія;

Італія;

Кіпр;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нідерланди;

Німеччина;

Португалія;

Румунія;

Словенія;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Швейцарія;

Швеція.

Три вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) зараз є доступними для жителів таких країн:

Андорри;

Польщі.

Роблять уколи препаратами Pfizer, AstraZeneca, "Супутник V", ВІВР і CoronaVac у:

Боснії і Герцеговині;

Македонії.

Трьома видами вакцин (Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons) забезпечила своїх громадян Норвегія.

Ліхтенштейн надав перевагу вакцинам американського виробництва. У державі доступні препарати від Pfizer і Moderna.

Молдова використовує такі вакцини для щеплення проти коронавірусу: Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons, AstraZeneca, "Супутник V", ВІВР, CoronaVac, CanSino.

Різноманіття вакцин також є у Словаччині (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Супутник V") та Угорщині (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Супутник V", ВІВР).

У Сербію було завезено настуані продукти: "Супутник V", ВІВР, Pfizer та AstraZeneca.

Чорногорія робить щеплення жителям вакцинами: "Супутник V", ВІВР, Pfizer й AstraZeneca.

Громадянам України зараз доступні такі препарати: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons.

Сан-Марино робить щеплення вакцинами Pfizer і "Супутник V".

Жителів Монако вакцинують лише препаратом від Pfizer.

Як бачимо, європейські країни використовують не тільки засоби американських виробників. Деякі держави також, як Україна, пропонують своїм громадянам CoronaVac. А окремі – навіть застосовують скандальний "Супутник V".

Нагадуємо, що у світі вже 940 мільйонів людей пройшли повну вакцинацію. Це понад 12% населення.



Також нещодавно Польща дала змогу вакцинуватися без жодних умов українцям, які є власниками Карти поляка.