Не надто більшу довіру мають векторні вакцини AstraZeneca та Jonsons&Jonsons. Численні публікації ЗМІ про те, що ці продукти викликають тромбоз, насторожили українців та пригасили бажання робити щеплення зазначеними препаратами.
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Які вакцини використовують у країнах Європи
Найбільший відсоток українців поки що не проти отримати вакцину від Pfizer. Деякі люди спеціально очікують, аби захиститися від коронавірусу саме цим препаратом. До того ж часто люди пояснюють свою позицію тим, що саме Pfizer переважає у розвинених країнах.
Водночас у Європі люди вакцинуються більш охоче і менше хвилюються щодо виробника вакцини. Європейські медики наголошують на тому, що немає "поганих" і "хороших" вакцин. Щеплення будь-яким препаратом в умовах пандемії є виправданим.
Тож пропонуємо переглянути, які вакцини використовують європейські країни для вироблення колективного імунітету.
Чотири вакцини, які були схвалені у ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons) зараз активно використовують у таких країнах:
- Австрія;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Велика Британія;
- Греція;
- Данія;
- Естонія;
- Ірландія;
- Ісландія;
- Іспанія;
- Італія;
- Кіпр;
- Латвія;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Португалія;
- Румунія;
- Словенія;
- Фінляндія;
- Франція;
- Хорватія;
- Чехія;
- Швейцарія;
- Швеція.
Три вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) зараз є доступними для жителів таких країн:
- Андорри;
- Польщі.
Роблять уколи препаратами Pfizer, AstraZeneca, "Супутник V", ВІВР і CoronaVac у:
- Боснії і Герцеговині;
- Македонії.
Трьома видами вакцин (Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons) забезпечила своїх громадян Норвегія.
Ліхтенштейн надав перевагу вакцинам американського виробництва. У державі доступні препарати від Pfizer і Moderna.
Молдова використовує такі вакцини для щеплення проти коронавірусу: Pfizer, Moderna, Jonsons&Jonsons, AstraZeneca, "Супутник V", ВІВР, CoronaVac, CanSino.
Різноманіття вакцин також є у Словаччині (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Супутник V") та Угорщині (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons, "Супутник V", ВІВР).
У Сербію було завезено настуані продукти: "Супутник V", ВІВР, Pfizer та AstraZeneca.
Чорногорія робить щеплення жителям вакцинами: "Супутник V", ВІВР, Pfizer й AstraZeneca.
Громадянам України зараз доступні такі препарати: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Jonsons&Jonsons.
Сан-Марино робить щеплення вакцинами Pfizer і "Супутник V".
Жителів Монако вакцинують лише препаратом від Pfizer.
Як бачимо, європейські країни використовують не тільки засоби американських виробників. Деякі держави також, як Україна, пропонують своїм громадянам CoronaVac. А окремі – навіть застосовують скандальний "Супутник V".