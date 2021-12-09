Інцидент трапився вночі з 3 на 4 грудня. Деталі справи повідомила місцева поліція на своїй сторінці у фейсбуці.

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Детальніше про напад на українців в Польщі

Відомо, що двоє громадян України йшли центром міста. До них підійшли четверо агресивно налаштованих чоловіків. Місцеві грубіянили, а також викрали телефон в одного з українців. Далі нападники втекли.

Емігранти одразу ж звернулися до поліції. Вони описали правоохоронцям зовнішність злочинців та подробиці інциденту. Знайти нападників поліцейським вдалося дуже швидко. Ними виявилися четверо жителів Великопольського воєводства.

Поліція повернула потерпілим українцям втрачений телефон. Трьох нападників заарештували, ще один зі зловмисників наразі перебуває під наглядом поліцейських.

Текст публікації Policja Środa Wielkopolska

В ніч з п'ятниці на суботу ми зупинили 4 молодиків, які пограбували двох громадян України, які проходили через центр міста.

Ми встановили зображення винних, обшукали місто – і через десятки хвилин після інциденту зупинили чотирьох причетних. Троє з них тимчасово заарештовані, один залишається під вартою. Викрадений телефон повернули потерпілому.