Инцидент произошел ночью с 3 на 4 декабря . Подробности дела сообщила местная полиция на своей странице в фейсбуке.

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Детальнее о нападении на украинцев в Польше

Известно, что два гражданина Украины шли по центру города. К ним подошли четверо агрессивно настроенных мужчин . Местные грубили, а также похитили телефон у одного из украинцев. Дальше преступники сбежали.

Эмигранты сразу же обратились в полицию. Они описали правоохранителям внешность преступников и подробности инцидента. Найти нападавших полицейским удалось очень быстро. Ими оказались четыре жителя Великопольского воеводства.

Полиция вернула потерпевшим украинцам утраченный телефон. Трое нападавших были арестованы, еще один из злоумышленников находится под наблюдением полицейских.

Текст публикации Policja Środa Wielkopolska

В ночь с пятницы на субботу мы остановили четырех молодых людей, которые ограбили двух граждан Украины, проходивших через центр города.