В чеському Брно жителі часто пересуваються містом на велосипедах. Однак, схоже, далеко не всі власники двоколісних дотримуються правил дорожнього руху. Так, відеореєстратор поліцейської машини зафіксував одного з таких порушників. Ним виявився 50-річний велосипедист, який знехтував одразу кількома ПДР та принципами безпечної їзди.

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А ягідкою на торті, так би мовити, стала епічна аварія – чоловік врізався на своєму велосипеді просто в авто, яке було припарковане біля тротуару.

50-річний велосипедист насолоджувався своєю поїздкою вулицями Брно. Він кілька разів порушив правила дорожнього руху та принципи безпечного руху на дорозі,

– розповів прессекретар поліції Богуміл Малашек.

За його словами, на вулиці Крженова велосипедист випередив фургон, але не помітив припарковану машину, в яку й в'їхав на швидкості ззаду. Момент ДТП зняв патруль, що повільно їхав позаду. Як видно з кадрів відео, поліціянти відразу ж відправилися врегулювати ситуацію.

Сам чоловік не постраждав, але завдав шкоди автомобілю. Окрім відшкодування збитків власниці автівки, горе-велосипедисту доведеться заплатити штраф за спричинення ДТП.

Дивіться на відео епічний момент аварії з горе-велосипедистом