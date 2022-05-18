В чешском Брно жители часто передвигаются по городу на велосипедах. Однако, похоже, далеко не все владельцы двухколесных соблюдают правила дорожного движения. Т ак, видеорегистратор полицейской машины зафиксировал одного из таких нарушителей. Им оказался 50-летний велосипедист, пренебрегавший сразу несколькими ПДД и принципами безопасной езды.

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А ягодкой на торте, так сказать, стала эпическая авария – мужчина врезался на своем велосипеде прямо в авто, которое было припарковано у тротуара.

50-летний велосипедист наслаждался своей поездкой по улицам Брно. Он несколько раз нарушил правила дорожного движения и принципы безопасного движения на дороге,

– рассказал пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.

По его словам, на улице Крженова велосипедист опередил фургон, но не заметил припаркованную машину, в которую и въехал на скорости сзади. Момент ДТП снял медленно ехавший сзади патруль. Как видно из кадров видео, полицейские сразу отправились урегулировать ситуацию.

Сам мужчина не пострадал, но повредил автомобиль. Кроме возмещения ущерба владелице автомобиля, горе-велосипедисту придется заплатить штраф за ДТП.