У Польщі знову можна отримати виплату від Червоного хреста: що треба знати українцям

Українські біженці у Польщі знову можуть розраховувати на фінансову допомогу від Червоного Хреста. Організація продовжила прийом заявок до 26 травня.

Так, біженці мають можливість подати заявки на отримання коштів від організації. Дізнайтеся детальніше, хто може претендувати на виплати і як отримати допомогу.

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Як українцям отримати допомогу від Червоного хреста?

Право на отримання коштів та подання заяви мають громадяни України, які:

прибули до Польщі після 1 жовтня 2022 року;

перебувають в повіті Познань;

не отримували фінансову допомогу від інших гуманітарних організацій, таких як OOH, МСК, Лютеранська всесвітня федерація, Фонд ADRA (Польща), Польська гуманітарна акція, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM);

проживають у незадовільних умовах;

чий середній дохід на родину не перевищує 2 450 злотих;

мають одну неповнолітню дитину або особу старше 60 років, які перебувають на їх утриманні;

у віці 60 років і старше;

у яких є принаймні одна особа з інвалідністю.

Для того, що подати заявку на фінансову допомогу, потрібно підготувати документи для всіх членів родини. Крім того, необхідно:

Завантажити мобільний додаток IFRC.

Створити обліковий запис та вказати членів родини, які мають право на отримання допомоги.

Заповнити анкету у додатку, додаючи скановані або фотографії необхідних документів.

Якщо ваша заявка буде затверджена, ви отримаєте повідомлення з інструкціями щодо отримання готівки у відділенні MoneyGram.

Також ви можете отримати гроші через переказ MoneyGram на рахунок у ПриватБанку, MonoBank, Ощадбанку або А-Банку. Вам буде надісланий код підтвердження для отримання грошей.

Які суми виплат?

Виплати будуть здійснюватися для українців, які проживають у місті Познань. Протягом 2-х місяців можна отримати 25 000 гривень на кожну особу. Так, суми фінансової допомоги, які передбачені для родин з України наступні:

одна людина – 1 420 злотих;

сім'я з 2 людей – 2 640 злотих;

сім'я з 3 людей – 3 860 злотих;

сім'я з 4 людей – 5 080 злотих;

сім'я з 5 і більше людей – 6 300 злотих.

Отже, одна людина може отримати загальну суму в розмірі 25 430 гривень за два місяці, а сім'я з трьох осіб – 69 130 гривень.