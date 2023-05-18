Так, беженцы имеют возможность подать заявки на получение средств от организации. Узнайте подробнее, кто может претендовать на выплаты и как получить пособие.

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Как украинцам получить помощь от Красного креста?

Право на получение средств и подачу заявления имеют граждане Украины, которые:

прибыли в Польшу после 1 октября 2022 года;

находятся в уезде Познань;

не получали финансовую помощь от других гуманитарных организаций, таких как OOH, МСК, Лютеранская Всемирная Федерация, Фонд ADRA (Польша), Польская гуманитарная акция, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM);

проживают в неудовлетворительных условиях;

чей средний доход на семью не превышает 2450 злотых;

имеют одного несовершеннолетнего ребенка или лицо старше 60 лет, которые находятся на их содержании;

в возрасте 60 лет и старше;

у которых есть по крайней мере один человек с инвалидностью.

Для того чтобы подать заявку на финансовую помощь, нужно подготовить документы для всех членов семьи. Кроме того, необходимо:

Скачать мобильное приложение IFRC.

Создать аккаунт и указать членов семьи, имеющих право на получение помощи.

Заполнить анкету в приложении, добавляя сканированные или фотографии необходимых документов.

Если ваша заявка будет утверждена, вы получите уведомление с инструкциями по обналичиванию в отделении MoneyGram.

Также вы можете получить деньги через перевод MoneyGram на счет в ПриватБанке, MonoBank, Сбербанке или А-Банке. Вам будет отправлен код подтверждения для получения денег.

Какие суммы выплат?

Выплаты будут производиться для украинцев, проживающих в городе Познань. В течение 2-х месяцев можно получить 25 000 гривен на каждого человека. Так, суммы финансовой помощи, которые предусмотрены для семей из Украины:

один человек – 1 420 злотых;

семья из 2 человек – 2 640 злотых;

семья из 3 человек – 3 860 злотых;

семья из 4 человек – 5 080 злотых;

семья из 5 и более человек – 6 300 злотых.

Следовательно, один человек может получить общую сумму в размере 25 430 гривен за два месяца, а семья из трех человек – 69 130 гривен.