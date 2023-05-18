Так, біженці мають можливість подати заявки на отримання коштів від організації. Дізнайтеся детальніше, хто може претендувати на виплати і як отримати допомогу.

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Як українцям отримати допомогу від Червоного хреста?

Право на отримання коштів та подання заяви мають громадяни України, які:

прибули до Польщі після 1 жовтня 2022 року;

перебувають в повіті Познань;

не отримували фінансову допомогу від інших гуманітарних організацій, таких як OOH, МСК, Лютеранська всесвітня федерація, Фонд ADRA (Польща), Польська гуманітарна акція, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM);

проживають у незадовільних умовах;

чий середній дохід на родину не перевищує 2 450 злотих;

мають одну неповнолітню дитину або особу старше 60 років, які перебувають на їх утриманні;

у віці 60 років і старше;

у яких є принаймні одна особа з інвалідністю.

Для того, що подати заявку на фінансову допомогу, потрібно підготувати документи для всіх членів родини. Крім того, необхідно:

Завантажити мобільний додаток IFRC.

Створити обліковий запис та вказати членів родини, які мають право на отримання допомоги.

Заповнити анкету у додатку, додаючи скановані або фотографії необхідних документів.

Якщо ваша заявка буде затверджена, ви отримаєте повідомлення з інструкціями щодо отримання готівки у відділенні MoneyGram.

Також ви можете отримати гроші через переказ MoneyGram на рахунок у ПриватБанку, MonoBank, Ощадбанку або А-Банку. Вам буде надісланий код підтвердження для отримання грошей.

Які суми виплат?

Виплати будуть здійснюватися для українців, які проживають у місті Познань. Протягом 2-х місяців можна отримати 25 000 гривень на кожну особу. Так, суми фінансової допомоги, які передбачені для родин з України наступні:

одна людина – 1 420 злотих;

сім'я з 2 людей – 2 640 злотих;

сім'я з 3 людей – 3 860 злотих;

сім'я з 4 людей – 5 080 злотих;

сім'я з 5 і більше людей – 6 300 злотих.

Отже, одна людина може отримати загальну суму в розмірі 25 430 гривень за два місяці, а сім'я з трьох осіб – 69 130 гривень.