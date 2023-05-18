Так, біженці мають можливість подати заявки на отримання коштів від організації. Дізнайтеся детальніше, хто може претендувати на виплати і як отримати допомогу.
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Як українцям отримати допомогу від Червоного хреста?
Право на отримання коштів та подання заяви мають громадяни України, які:
- прибули до Польщі після 1 жовтня 2022 року;
- перебувають в повіті Познань;
- не отримували фінансову допомогу від інших гуманітарних організацій, таких як OOH, МСК, Лютеранська всесвітня федерація, Фонд ADRA (Польща), Польська гуманітарна акція, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM);
- проживають у незадовільних умовах;
- чий середній дохід на родину не перевищує 2 450 злотих;
- мають одну неповнолітню дитину або особу старше 60 років, які перебувають на їх утриманні;
- у віці 60 років і старше;
- у яких є принаймні одна особа з інвалідністю.
Для того, що подати заявку на фінансову допомогу, потрібно підготувати документи для всіх членів родини. Крім того, необхідно:
- Завантажити мобільний додаток IFRC.
- Створити обліковий запис та вказати членів родини, які мають право на отримання допомоги.
- Заповнити анкету у додатку, додаючи скановані або фотографії необхідних документів.
Якщо ваша заявка буде затверджена, ви отримаєте повідомлення з інструкціями щодо отримання готівки у відділенні MoneyGram.
Також ви можете отримати гроші через переказ MoneyGram на рахунок у ПриватБанку, MonoBank, Ощадбанку або А-Банку. Вам буде надісланий код підтвердження для отримання грошей.
Які суми виплат?
Виплати будуть здійснюватися для українців, які проживають у місті Познань. Протягом 2-х місяців можна отримати 25 000 гривень на кожну особу. Так, суми фінансової допомоги, які передбачені для родин з України наступні:
- одна людина – 1 420 злотих;
- сім'я з 2 людей – 2 640 злотих;
- сім'я з 3 людей – 3 860 злотих;
- сім'я з 4 людей – 5 080 злотих;
- сім'я з 5 і більше людей – 6 300 злотих.
Отже, одна людина може отримати загальну суму в розмірі 25 430 гривень за два місяці, а сім'я з трьох осіб – 69 130 гривень.